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Sony показав новий смартфон Xperia 10 Plus (фото)

16:48, 22 февраля 2019
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает портал "3Dnews".

Отмечается, что новый смартфон будет оснащен 6,5-дюймовым экраном.

Как уточняет издание, Sony Xperia 10 Plus обзаведётся процессором Qualcomm Snapdragon 660 с тактовой частотой до 2,2 ГГц.

"Разрешение фотодатчиков в Sony Xperia 10 Plus составит 12 и 8 Мп. Несмотря на меньшее количество мегапикселей, основной сенсор обещает быть более качественным", - отмечает издание.

Также сообщается, что смартфон получит поддержку Hi-Res Audio и 3,5-мм аудио разъём дня наушников, 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт флеш-памяти. Ёмкость аккумулятора Sony Xperia 10 Plus пока не уточнена, хотя базовая модель смартфона -  Xperia 10, по сведениям WinFuture.de, будет питаться от 2870 мА·ч батареи.

Рекомендованная цена Sony Xperia 10 Plus составит 429 евро.

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Теги: #смартфоны#смартфоны Xperia