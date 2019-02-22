Sony показав новий смартфон Xperia 10 Plus (фото)

Новый смартфон будет оснащен 6,5-дюймовым экраном, а вот данных о емкости аккумулятора пока нет.

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