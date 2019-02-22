Sony показав новий смартфон Xperia 10 Plus (фото)
Sony продемонстрировал в Лондоне новый смартфон Xperia 10 Plus с широкоформатным 21:9 экраном.
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Об этом сообщает портал "3Dnews".
Отмечается, что новый смартфон будет оснащен 6,5-дюймовым экраном.
Как уточняет издание, Sony Xperia 10 Plus обзаведётся процессором Qualcomm Snapdragon 660 с тактовой частотой до 2,2 ГГц.
"Разрешение фотодатчиков в Sony Xperia 10 Plus составит 12 и 8 Мп. Несмотря на меньшее количество мегапикселей, основной сенсор обещает быть более качественным", - отмечает издание.
Также сообщается, что смартфон получит поддержку Hi-Res Audio и 3,5-мм аудио разъём дня наушников, 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт флеш-памяти. Ёмкость аккумулятора Sony Xperia 10 Plus пока не уточнена, хотя базовая модель смартфона - Xperia 10, по сведениям WinFuture.de, будет питаться от 2870 мА·ч батареи.
Рекомендованная цена Sony Xperia 10 Plus составит 429 евро.