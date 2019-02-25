Huawei представила складной смартфон Mate X (видео)

Лишь в 2018 году разработчикам удалось довести ресурс экрана до сотен тысяч циклов сгибания и разгибания, что и позволило наладить серийный выпуск гибких смартфонов.

Компания Huawei представила смартфон Mate X, оснащенный гибким экраном. В отличие от представленного недавно Samsung Galaxy Fold, в нем используется один восьмидюймовый экран, который загибается наружу, а не внутрь. Благодаря этому после складывания пользователь фактически получает смартфон с вытянутым 6,6-дюймовым экраном. Продажи смартфона начнутся в середине 2019 года, а его цена составит 2299 евро.

Читайте такжеNokia представила первый в мире смартфон с пятью камерами (видео)

Об этом сообщает портал N+1.

"Производители смартфонов достаточно давно представляли концепты гибридных устройств с гибким экраном, совмещающих в себе возможности планшета и смартфона. К примеру, Lenovo показала такое устройство, а заодно и смартфон-браслет, еще в 2016 году. Однако, несмотря на то, что гибкие экраны уже существовали, их ресурс был слишком мал для использования в серийных устройствах и лишь в 2018 году его удалось довести до сотен тысяч циклов сгибания и разгибания, поэтому появилась возможность наладить серийный выпуск гибких смартфонов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что компания Huawei представила смартфон Mate X, оснащенный гибким экраном с диагональю восемь дюймов. В нем используется OLED-матрица, разрешение которой составляет 2480 на 2200 пикселей. Компания решила использовать конструкцию, использованную ранее Lenovo и Royole, подразумевающую, что в устройстве используется один экран, половину которого при необходимости можно загнуть назад. В таком режиме смартфон использует одну из двух половин экрана: с диагональю 6,6 дюйма и соотношением сторон 19,5 к 9 или с диагональю 6,4 дюйма и соотношением сторон 25 к 9. Во втором режиме экран становится более вытянутым из-за того, что в боковой части устройства инженеры предусмотрели выступ, в котором располагаются камеры с разрешением 40, 16 и 8 мегапикселей, а также кнопки управления и другие компоненты. Толщина этого выступа, а также всего смартфона в сложенном состоянии составляет 11 миллиметров, а толщина большей части устройства в разложенном состоянии уменьшается до 5,4 миллиметра.

Huawei Mate X работает под управлением процессора Kirin 980. Кроме того, в нем установлен модем Huawei Balong 5000, поддерживающий сети стандарта 5G. В смартфоне используется 8 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт постоянной, а также имеется слот с поддержкой карт памяти стандарта Huawei NM объемом до 256 гигабайт. Емкость аккумулятора устройства составляет 4500 миллиампер-часов. Продажи Huawei Mate X начнутся в середине 2019 года, а его цена составит 2299 евро.

Стоит отметить, что компании Huawei, как и другим производителям, не удалось решить одну из главных проблем гибких устройств текущего поколения. На некоторых демонстрационных роликах можно заметить, что в разложенном состоянии на месте сгиба экрана заметен неровный выступ на пленке, используемой в качестве его внешнего слоя: