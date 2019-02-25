Представлен смартфон Sony Xperia 1 с «кинематографическим» экраном (фото)

Одной из главных особенностей смартфона стал вытянутый «кинематографический» экран OLED 4K HDR с соотношением 21:9.

Компания Sony на выставке Mobile World Congress 2019 в Барселоне представила новый флагман — Sony Xperia 1.

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Хоть он и станет заменой Xperia XZ3 на рынке, названием производитель подчёркивает его отличие от флагманов прошлого, передает ixbt.com.

Одной из главных особенностей смартфона стал вытянутый «кинематографический» экран OLED 4K HDR с соотношением 21:9. По словам производителя, на таком экране уместится больше контента, удобнее играть и можно запускать два приложения одновременно. Xperia 1 поддерживает 10-битное кодирование градаций тонов, к стандартным 8 битам добавляется 2 бита для плавного перехода. Диагональ составляет 6,5 дюйма, точное разрешение — 3840 x 1644 пикселей. Экран защищён стеклом Gorilla Glass 6.

Тройная основная камера сочетает датчики разрешением 12 Мп с широкоугольной оптикой 26 мм с оптической стабилизацией, телефото 52 мм с оптической стабилизацией, суперширокоугольной 16 мм. Фронтальная камера — на 8 Мп. Реализована функция автофокусировки по глазам, также можно вести серийную съемку до 10 кадров в секунду с автоматическим контролем экспозиции. Видеосъёмка может быть осуществлена в разрешении 4K HDR с частотой 24 кадра в секунду и в формате 21:9. Приложение Cinema Pro от CineAlta даёт большие возможности по настройке съёмки, а также несколько пресетов цветокоррекции.

В основе лежит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти. Можно использовать карты памяти microSD объёмом до 512 ГБ. Аккумулятор имеет емкость 3300 мА•ч. Есть защита от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Дактилоскопический датчик расположен на правом торце.

Впервые для Xperia реализован звук Dolby Atmos с двумя стереодинамиками. Функция Game Enhancer оптимизирует производительность смартфона и блокирует нежелательные уведомления, позволяя записывать ход игры и находить советы.

Смартфон имеет размеры 167 х 72 х 8,2 мм. Установлена операционная система Android 9 Pie. Есть поддержка NFC, Bluetooth 5.0, порт USB Type-C и нет разъёма 3,5 мм для наушников.

Смартфон предлагается в чёрном, сером, белом и фиолетовом корпусах. Продажи начнутся весной. Цена пока не объявлена.