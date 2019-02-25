«Киевстар» потерял часть абонентов

Мобильный оператор в 2018 году увеличил доход на 13% - до 18,7 млрд грн. При этом показатель чистой прибыли в компании не сообщают.

Крупнейший украинский оператор мобильной связи «Киевстар» по итогам 2018 года увеличил чистый доход на 13,2% по сравнению с 2017 годом - до 18,719 млрд грн, сообщили в пресс-службе компании.

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При этом показатель чистой прибыли "Киевстара" за прошлый год в компании не сообщили.

Согласно сообщению, доход «Киевстара» от предоставления услуг мобильной связи в 2018 году увеличился на 13,6% - до 17,421 млрд грн, а доход от услуг фиксированной связи - на 6,5%, до 1,206 млрд грн.

По итогам 4-го квартала 2018 года чистый доход оператора составил 6 млрд грн, что на 16,6% больше показателя за аналогичный период 2017 года. При этом доход от предоставления услуг мобильной связи в 4-м квартале 2018 года вырос на 17,2%, до 4,671 млрд грн, а фиксированной – на 9,1%, до 311 млн грн.

По данным компании, показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) украинского оператора в 2018 году увеличился на 14,2% - до 10,529 млрд грн. При этом маржа EBITDA выросла на 0,5 процентных пункта - до 56,2%.

В октябре-декабре 2018 года EBITDA оператора увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 2,793 млрд грн, а маржа EBITDA снизилась на 2,3 процентных пункта – до 55,8%.

Согласно сообщению, количество абонентов мобильной связи «Киевстара» в 2018 году составило 26,4 млн, что на 0,5% меньше, чем в 2017 году. В то же время, количество пользователей фиксированной связи выросло на 11% - до 0,9 млн.

Показатель ARPU (средняя выручка на одного абонента мобильной связи) в 2018 году вырос на 18,2% – до 58 грн. Показатель MoU (среднее ежемесячное количество выговариваемых минут) снизился на 0,1% - до 584 минут.

Общие капитальные расходы компании по итогам 2018 года выросли на 18,4% – до 3,1 млрд грн.

В пресс-службе компании отметили, что инвестиции в основном направлялись на развитие сети 4G и совершенствование качества услуг.

Также сообщается, что за прошлый год «Киевстар» перечислил в государственный бюджет свыше 10,5 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Киевстар» по итогам 2017 года увеличил чистый доход на 10,6% по сравнению с 2016 годом - до 16,542 млрд грн.

Компания «Киевстар», основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет.

Акционером «Киевстара» является холдинг с российскими корнями VEON (до 2017 года VimpelCom).

Компания VEON работает на рынках СНГ, Европы, Азии, Африки, а ее акции находятся в свободном обращении на бирже NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).