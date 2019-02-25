LG представила свой первый 5G смартфон (фото)

Скорость передачи данных, как ожидается, должна превысить примерно в 20 раз аналогичные показатели в сетях 4G.

Южнокорейская компания LG Electronics на Всемирном Мобильном Конгрессе (MWC 2019) в Барселоне официально представила свой первый флагманский смартфон с поддержкой сетей пятого поколения (5G) – LG V50ThinQ 5G, скорость передачи данных, как ожидается, должна превысить примерно в 20 раз аналогичные показатели в сетях 4G.

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Как пишет mobile-review.com, представленная новинка оснащена новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 855 с модемом Snapdragon X50 5G, аккумулятором повышенной ёмкости на 4000 мАч, большим 6,4-дюймовым FullVision дисплеем разрешением QHD+ и соотношением сторон 19,5:9, а также большим функционалом, расширяющим аудио и видео возможности. Среди них – возможность воспроизводить стереозвук, как с наушниками, так и без них, встроенная поддержка технологии DTS:X, а также поддержка кодеков Qualcomm aptX и aptX HD при воспроизведении беспроводного аудио.

Среди видеовозможностей LG V50ThinQ 5G отмечается наличие функции управления глубиной резкости для видео, как для фронтальной, так и для основной камеры. Анализируя расстояние и глубину с помощью технологии Dual FOV, пользователи могут получить именно то, что они видят, позволяя создавать видеоролики, которые выглядят качественно и профессионально.

Несмотря на свой «стандартный» бесшовный дизайн с закругленными краями, корпус LG V50ThinQ 5G имеет защиту от внешних воздействий, соответствуя 14 военным стандартам США MIL-STD 810G.

В дополнение к самому смартфону, LG разработала специальный чехол Dual Screen, который внешне представляет собой обычный чехол-книжку, но в разложенном виде предоставляющий пользователям LG V50ThinQ 5G дополнительный 6,2-дюймовый OLED-дисплей, удваивая их возможности в играх и в многозадачности. При этом оба экрана можно использоваться как один большой, так и в качестве двух отдельных, когда на одном экране пользователь смотрит фильм, а на втором – просматривает информацию о нём на сайте IMDb.

Сам чехол Dual Screen может раскладываться на 104 и 180 градусов, а поскольку он работает от аккумулятора смартфона, нет необходимости заряжать его отдельно.