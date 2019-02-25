Sony представила новые смартфоны среднего уровня (фото)

Смартфоны Xperia 10 и Xperia 10 Plus имеют двойную камеру и «кинематографические» экраны.

Компания Sony на выставке Mobile World Congress 2019 в Барселоне представила не только новый флагман Sony Xperia 1, но и пару смартфонов среднего уровня — Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus.

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Они позиционируются производителем как «премиальный» средний класс. Оба смартфона получили «кинематографические» экраны разрешением Full HD+ и с соотношением сторон 21:9, пишет ixbt.com.

По словам производителя, на таком экране уместится больше контента, удобнее играть и можно запускать два приложения одновременно. У стандартной модели диагональ составляет 6 дюймов, у старшей — 6,5 дюйма, точное разрешение — 1080 x 2520 пикселей. Экраны защищены стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Xperia 10 оснащен 3 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флэш-памяти, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 630. Xperia 10 Plus получил 4 ГБ ОЗУ и SoC Qualcomm Snapdragon 636.

Смартфоны получили двойные основные камеры. У Xperia 10 датчики имеют разрешение 13 и 5 Мп, у Xperia 10 Plus — 13 и 8 Мп. Они могут снимать видео в разрешении 4K и с соотношением сторон 21:9. Фронтальная камера — на 8 Мп.

Xperia 10 имеет размеры 156 х 68 х 8,4 мм и весит 162 г. Xperia 10 Plus — 167 х 73 х 8,3 мм и веси 180 г. Установлена операционная система Android 9 Pie. Есть порт USB Type-C и разъём 3,5 мм для наушников.

Sony Xperia 10 выйдет в чёрном, серебристом, синем и розовом корпусах, Xperia 10 Plus в — чёрном, серебристом, синем и золотистом корпусах. Продажи Sony Xperia 10 и Xperia 10 Plus начнутся в марте по цене 350 и 430 долларов.

Кроме этих моделей была представлена и Xperia L3 — младшая из всех. Цены на этот аппарат пока нет, но опыт прошлых моделей Sony показывает, что, несмотря на бюджетные параметры, дешёвым смартфон не будет.

Новинка не получила экран с соотношением сторон 21:9. Тут используется панель диагональю 5,7 дюйма разрешением 1440 х 720 пикселей. В основе смартфона лежит SoC MediaTek Helio P22, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти. Ёмкость аккумулятора — 3300 мА·ч. Учитывая относительно небольшой экран и простенькую платформу, можно рассчитывать на хорошую автономность.

Основная камера у новинки сдвоенная с датчиками разрешением 13 и 2 Мп, а разрешение фронтальной — 8 Мп. Из остального можно отметить сканер отпечатков пальцев на боковой грани, стекло Gorilla Glass 5 и Android Oreo.

Как сообщал УНИАН, также компания представила флагманский смартфон Sony Xperia 1 с «кинематографическим» экраном.