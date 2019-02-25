«Новая Почта» решила работать без выходных

Компания с 1 марта переведёт все свои отделения и работу курьеров на 7-дневный рабочий график.

Компания «Новая Почта» с 1 марта переведёт все свои отделения в областных и районных центрах, а также работу курьеров на 7-дневный рабочий график.

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Как сообщила пресс-служба «Новой Почты», все отделения будут работать в воскресенье (кроме отделений в селах), а некоторые продлят время работы в субботу.

«Сейчас в воскресенье работает только 400 отделений в Киеве и крупных городах (это около 15% сети) – они начали работать по такому графику с октября», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что графики по субботам – ориентировочные и могут отличаться от отделения к отделению.

Справка УНИАН. Группа «Новая Почта» предоставляет клиентам - как бизнесу, так и частным лицам - полный спектр логистических и связанных с ними услуг. В Группу входят украинские и зарубежные компании, в том числе «Новая Почта», «НП Логистик», «ПОСТ ФИНАНС» и «Новая Почта Интернешнл».

Сеть компании «Новая Почта» насчитывает более 2400 отделений по всей Украине, а количество отправлений за 2017 год превысило 146 млн.