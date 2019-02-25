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LG представила новые смартфоны с необычной разблокировкой

20:44, 25 февраля 2019
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Иллюстрация REUTERS

Помимо флагманского 5G смартфона LG V50 ThinQ 5G, южнокорейская компания LG Electronics также представила и две новые модели смартфонов в линейке LG G, которые её и возглавят – LG G8 ThinQ и его чуть упрощённая версия LG G8s ThinQ.

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Старшая модель – LG G8 ThinQ выделяется наличием большого 6,1-дюймового дисплея Crystal Sound OLED, через который воспроизводится звук, ToF Z камеры и ИК сенсора. Смартфон оснащен более функциональным биометрическим сканером, который определяет форму, толщину и другие индивидуальные характеристики вен на ладонях. Поэтому весь процесс разблокировки смартфона заключается в размещении ладони перед фронтальной камерой на доли секунды, пишет mobile-review.com.

Z камера измеряет отраженные от объектов инфракрасные лучи, вычисляя глубину быстрее и точнее, чем другие датчики изображения, предлагая такие функции, как разблокировка лица. Поскольку Z камера видит объекты в 3D, систему разблокировки по лицу, со слов разработчиков, невозможно обмануть двумерными изображениями лица, поскольку фотографии не имеют глубины. Более того, технология ToF в Z Камере LG не подвержена влиянию окружающего освещения, поэтому точность света не зависит от внешних источников.

Кроме того, Z камера задействована в пользовательском интерфейсе Air Motion, с помощью которого управление смартфоном возможно с помощью жестов рук на расстоянии без прикосновения к экрану. 

В отличие от существующих камер, способных различать только объект и фон, фронтальная камера в LG G8 ThinQ измеряет расстояние между объектом и камерой в миллиметрах, контролируя интенсивность размытия фона до 256 уровней в режиме селфи с большей глубиной резкости.

Также, в этой модели дебютирует новый режим "видео портрет", предоставляя пользователям контроль над боке при съемке видео в портретном режиме на основную камеру. Анализируя расстояние и глубину с помощью технологии Dual FOV, пользователи могут получить именно то, что они видят, что позволяет создавать видеоролики, которые выглядят высококачественно и профессионально.

В дополнение к излучению звука через дисплей, производитель оснастил LG G8 ThinQ отдельным динамиком Boombox, у которого акцент сделан на воспроизведение басов и качественного стереозвука. А высококачественное объемное звучание стало возможным благодаря поддержке технологии DTS:X, а 32-битный Hi-Fi Quad ЦАП обеспечивает высокую детализацию звука. LG G8 ThinQ также поддерживает кодек Master Quality Authenticated (MQA) для потокового аудио.

Напомним, компания LG представила свой первый 5G смартфон.

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Теги: #смартфон#компания LG