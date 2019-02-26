Samsung представила новые смартфоны-середнячки (фото)

Новые смартфоны выделяются качественными экранами Super AMOLED типа Infinity-U.

Компания Samsung в рамках выставки MWC 2019 в Барселоне представила первые смартфоны линейки Galaxy A нового поколения - модели Galaxy A30 и Galaxy A50.

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Как пишет itc.ua, новые смартфоны выделяются качественными экранами Super AMOLED типа Infinity-U с соответствующим по форме вырезом под фронтальную камеру, емкими аккумуляторами, многомодульными камерами и дизайном 3D Glasstic — так производитель именует изготовленные из глянцевого пластика, имитирующего стекло, корпуса.

Экраны у обеих новинок одинаковы — панель Super AMOLED типа Infinity-U диагональю 6,4 дюйма и разрешением 1080х2340 пикселей. Емкость аккумулятора тоже идентична — 4000 мА·ч, поддерживается быстрая проводная зарядка. Отличия же кроются в платформах, объеме памяти, наборе камер и еще нескольких моментах.

Стоящая на ступень выше Galaxy A50 основана на более производительной 10-нанометровой SoC Samsung Exynos 7 Series 9610 с восьмиядерным CPU (четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A73 с частотой 2,3 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A53) и GPU Mali-G72. Основой Galaxy A30 служит SoC Exynos 7885, процессорная часть которой представлена двумя высокопроизводительными ядрами Cortex-A73 и четырьмя энергоэффективными Cortex-A53. Модель Galaxy A30 будет доступна в версиях 3/32 ГБ и 4/64 ГБ, а Galaxy A50 — 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. В обоих случаях есть слот MicroSD, поддерживающий карты объемом до 512 ГБ. Ранее говорилось, что слот MicroSD идет отдельно от двух под карты SIM.

Набор камер, как сообщалось выше, разный. Модель Galaxy A30 получила двойную основную камеру с модулями разрешением 16 и 5 Мп, а также 16-мегапиксельную селфи-камеру. У Galaxy A50 основная камера тройная с сенсорами 25, 5 и 8 Мп, а фронтальная представлена 20-мегапиксельным модулем. Функция распознавания лиц Face Unlock поддерживается.

Есть USB-C, NFC и сканер отпечатков пальцев, причем у Galaxy A50 он встроен под поверхность экрана (у Galaxy A30 — в привычном месте на задней панели). Габариты у Galaxy A50 и Galaxy A30 тоже одинаковы — 158,5х74,7х7,7 мм. В качестве ОС — свежая Android 9.0 Pie.

Galaxy A50 выйдет в черном, белом, синем и коралловом корпусах, тогда как младшая модель последнего цвета не получит.