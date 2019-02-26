Новая утечка: смартфон Samsung Galaxy Note 10 получит четыре камеры на задней панели

Фактически речь идёт о наследнике Galaxy Note 9, но окончательное название ещё не утверждено - ходят слухи о возможном ребрендинге этой линейки.

Только на прошлой неделе состоялась презентация нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S10, как в сети уже появились утечки, касающиеся функций и возможностей грядущей модели Galaxy Note 10.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Фактически речь идёт о наследнике Galaxy Note 9, но окончательное название ещё не утверждено. К тому же, ходят слухи о возможном ребрендинге этой линейки", - говорится в сообщении.

Итак, предполагаемый смартфон Samsung Galaxy Note 10 получил модельный номер SM-N975F.

Отметим, традиционно смартфоны серии Galaxy Note имели модельный номер, заканчивающийся на 0. Но в данном случае последней цифрой является 5. Это может свидетельствовать о поддержке стандарта 5G. Также можно предположить, что будет представлена и версия с поддержкой 4G LTE.

Также сообщается, что для этого устройства предусмотрено использование модуля из четырёх камер на задней панели. Скорее всего, модуль будет улучшен по сравнению с версией, используемой в Galaxy S10 5G. Среди прочих вероятных улучшений также упоминаются более крупный дисплей, скорее всего будет применяться панель Infinity-O с отверстием для фронтальной камеры. Это позволит увеличить показатель отношения площади дисплея к лицевой поверхности.