В сети появились фото смартфона Energizer с рекордным аккумулятором

Смартфон обеспечивает до 90 часов автономной работы в режиме звонков, до 100 часов прослушивания музыки или до 48 часов просмотра видео. В режиме ожидания он проработает до 50 дней.

Когда в сети впервые появилась информация о смартфоне Energizer с аккумулятором на 18 000 мАч, никто даже не подозревал насколько огромным получится его корпус.

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Об этом сообщает портал iGuides.ru.

"На пресс-рендарах производитель демонстрировал только лицевую и тыльную части устройства, не допуская ракурсы сборку. Теперь, в рамках выставки MWC 2019, этот кирпич аппарат показали со всех сторон", - говорится в сообщении.

О том, что в компактный корпус вместить батарею такой емкости нереально, было и так понятно. Но он оказался настолько огромным, что при первом взгляде на него даже не хочется верить в реальность происходящего. Смартфон выглядит не просто толстым, он громадный и необъятный даже для самой большой руки.

Смотрите, как он выглядит в сравнении с LG V40:

А еще, несмотря на толщину устройства, производитель не смог сравнять основную камеру с корпусом - она заметно выпирает. В компании утверждают, что смартфон обеспечивает до 90 часов автономной работы в режиме телефонного разговора, до 100 часов прослушивания музыки или до 48 часов просмотра видео. В режиме ожидания он проработает до 50 дней.

Energizer Power Max P18K Pop получил экран 6.2 дюйма разрешением 2340×1080 пикселей, выдвижную фронтальную камеру с датчиками на 16+2 Мп, тройную основную камеру (12+5+2 Мп), процессор MediaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ пользовательского пространства. Продажи модели начнутся позднее в 2019 году.