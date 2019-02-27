Порошенко прогнозирует рост доли IT-сектора в ВВП Украины до 7%

Президент убежден, что IT-отрасль является приоритетной, обеспечивающей конкурентные преимущества Украины в мире.

Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует рост доли IT-сектора в ВВП Украины за два года с 4% до 6,8% и увеличение числа IT-специалистов до 200 тысяч человек.

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Об этом Порошенко сообщил 26 февраля на встрече с представителями IT-индустрии в Киеве.

Президент убежден, что IT-отрасль является приоритетной, обеспечивающей конкурентные преимущества Украины в мире.

«В 2016 году в Украине было 100 тысяч специалистов в IT-секторе, которые обеспечивали создание мощного среднего класса, стоящего за демократией, свободой, обеспечивающего экономический рост. В начале 2019 года уже есть 161 тысяча специалистов. Через два года, если эффективное взаимодействие и сотрудничество между государством и специалистами IT-сектора сохранится, будет 200 тыс. Уже сейчас создается 4% ВВП. Через два года есть все основания полагать, что это будет 6,8% ВВП», - заявил глава государства.

Также Порошенко выразил пожелание, чтобы IT-сектор работал не только на аутсорсинг, но и на создание креативного бизнеса внутри Украины. "Это пожелание, я уверен в том, что это можно сделать", - добавил он.

Президент также сообщил, что государство продолжит внедрение широкополосного скоростного интернета по всей стране и готовит внедрение связи пятого поколения вслед за 3G и 4G, которые уже работают.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, одной из основных задач власти в ІТ-секторе является создание устойчивых правил развития этой отрасли.