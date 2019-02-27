Samsung представила новый бюджетный смартфон Galaxy M30 (фото)

Смартфон имеет большой экран Super AMOLED, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти и батарею на 5000 мА·ч.

Компания Samsung сегодня, 27 февраля, представила в Индии новый смартфон Galaxy M30, который на время возглавит новоиспеченное семейство бюджетных смартфонов Galaxy M.

Читайте такжеSamsung представила новые смартфоны-середнячки (фото)

По аналогии с Galaxy M20 и M10, первое время Galaxy M30 будет продаваться только на территории Индии, но позже он должен появиться и в других странах мира, пишет itc.ua.

В Индии продажи Galaxy M30 стартуют 7 марта: за смартфон просят $210 и $250 в зависимости от модификации.

По сути, Galaxy M30 — это улучшенный вариант стоящей на ступень выше модели Galaxy M20, которую можно будет купить в Украине 1 марта за 5 555 грн в модификации с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти.

Новый Galaxy M30 полностью повторяет Galaxy M20 не только внешне, не считая основной камеры, но и некоторыми ключевыми характеристиками. Новинка построена на все той же SoC Exynos 7904 и оснащается аккумулятором аналогичной емкости (5000 мА·ч) с поддержкой быстрой 15-ваттной зарядки через порт USB-C.

Что же касается отличий, они кроются в экране, основной камере и объемах. Как и Galaxy M10 и M20, новый Galaxy M30 оснащается экраном Infinity-V Display с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Но если младшие оснащались панелями PLS, то здесь установлен экран Super AMOLED, как в более дорогих моделях. В данном случае используется панель диагональю 6,4 дюйма разрешением Full HD+. Основная камера у Galaxy M30 тройная с вспомогательным 5-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем, дополняющим основной на 13 Мп и дополнительный на 5 Мп, отвечающий за оценку глубины сцены.

В зависимости от конфигурации оперативной памяти у Galaxy M30 4 либо 6 ГБ ОЗУ, а флэш-памяти может — 64 либо 128 ГБ. Очевидно, что массогабаритные параметры у Galaxy M30 другие, но на страничке смартфона на индийском сайте этих данных нет. В остальном же Galaxy M30 полностью идентичен Galaxy M20, даже цвета корпуса те же — черный и синий.

Примечательно, что Samsung представила Galaxy M30 сегодня, уже завтра будет представлен его прямой конкурент Xiaomi Redmi 7 Pro.