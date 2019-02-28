Xiaomi представила смартфон Redmi Note 7 Pro (фото)

В Индии продажи Redmi Note 7 Pro стартуют 13 марта, о сроках начала продаж смартфона в европе пока ничего не известно.

Компания Xiaomi на специальном мероприятии в Индии анонсировала Pro-версию смартфона Redmi Note 7 с более продвинутой двойной камерой и другими фишками.

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Об этом сообщает портал Gagadget.com.

Redmi Note 7 Pro получил такой же 6,3-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19.5:9 и разрешением 2340x1080 пикселей. Фронтальная камера вписана в небольшой вырез-капельку. Спереди и сзади используется стекло Gorilla Glass 5 с эффектом 2.5D. Сердцем стал 11-нанометровый восьмиядерный процессор Snapdragon 675 с графикой Adreno 612, тогда как в стандартной модели стоит Snapdragon 660. Будет две версии - с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а также топовый вариант с 6 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ. Можно дополнительно вставить карточку microSD объёмом до 256 ГБ, но только вместо второй симки. По словам производителя, это самый мощный аппарат линейки Redmi Note, в бенчмарке AnTuTu его результат составил 180,808 баллов.

На тыльной стороне расположилась двойная камера. Основной модуль оснащён светосильной оптикой f/1.79 и 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX586 вместо Samsung GM1 в китайским Redmi Note 7 (важное уточнение, и мы об этом ещё поговорим). Смартфон умеет объединять четыре пикселя в один для получения более качественных 12-мегапиксельных снимков при плохом освещении. Стабилизация электронная. Поддерживается запись 4K-видео. Вспомогательная 5-мегапиксельная камера используется для размытия заднего плана, разработчики к тому же добавили шесть эффектов боке с разной формой световых пятен. Во время съёмки работает искусственный интеллект, есть и режим имитации студийного света. Фронтальная 13-мегапиксельная камера поддерживает программное размытие фона на селфи, а также разблокировку по лицу. На спинке предусмотрен привычный сканер отпечатков пальцев.

Конструктивно Redmi Note 7 Pro идентичен своему "младшему брату", поэтому не пытайтесь его согнуть. Нанопокрытие P2i обеспечивает защиту от брызг и случайного пролива жидкости, но погружать устройство в воду не стоит. Аккумулятор ёмкостью 4000 мАч поддерживает быструю зарядку Quick Charge 4.0 через порт USB Type-C, хотя в коробку положили самое обычное ЗУ мощностью 10 Вт. На верхнем торце находятся 3.5-мм разъём для наушников и ИК-порт для управления техникой. NFC-чип так и не добавили. Видимо, Xiaomi не хочет создавать лишнюю конкуренцию старшей линейке Mi. На выбор доступно три цвета корпуса: чёрный, а также градиентные синий и красный (для эффекта переливов компания добавила специальное 6-слойное покрытие). В комплекте идёт простой силиконовый чехол, отдельно будут продаваться яркие чехлы с перфорацией.

В Индии продажи Redmi Note 7 Pro стартуют 13 марта по цене от 13999 рупий (почти $200) за модель на 4/64 ГБ. Старшая модель стоит 16999 рупий или около $240. Интересно, что анонсированный на презентации Redmi Note 7отличается от модели для китайского рынка. Прежде всего это касается 12-мегапиксельной двойной камеры.

По-видимому, именно эти версии будут представлены в Европе, о сроках и ценах информации пока нет.