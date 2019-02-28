Камера Samsung Galaxy A90 будет выезжать из корпуса и поворачиваться - инсайдер

За счет этого смартфон может возглавить рейтинг фронтальных камер DxOMark.

В Сети появились новые подробности о смартфоне Samsung Galaxy A90 – будущем флагмане линейки Galaxy A.

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Как пишет инсайдер со ссылкой на «вроде бы надежный источник», у Galaxy A90 будет не совсем обычная выдвижная камера, передает ixbt.com.

Помимо, собственно, выдвижения, она еще сможет делать поворот. До сих пор таких решений на рынке не было, а вот просто поворотные камеры уже знакомы по модели Oppo N1.

Такое решение не только устраняет необходимость какого-либо выреза в экране смартфона, но и позволит использовать выдвижную камеру и как фронтальную, и как основную.

According to new and yet unconfirmed but seemingly reliable source, #Samsung#GalaxyA90 will come with a sliding and rotating camera system (kinda mix between Oppo Find X and Oppo N1 systems) which allows the camera to be used as front and rear camera depending its position... pic.twitter.com/A6NBRzFFvK — Steve H.McFly (@OnLeaks) 27 февраля 2019 г.

В таком случае Samsung Galaxy A90 смог бы возглавить рейтинг фронтальных камер DxOMark, ведь в режиме автопортретирования пользователю станут доступны абсолютно все возможности основной камеры, включая автофокус, светосильные объективы и множество различных вспомогательных систем.