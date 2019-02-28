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Камера Samsung Galaxy A90 будет выезжать из корпуса и поворачиваться - инсайдер

15:02, 28 февраля 2019
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Иллюстрация REUTERS

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Как пишет инсайдер со ссылкой на «вроде бы надежный источник», у Galaxy A90 будет не совсем обычная выдвижная камера, передает ixbt.com.

Помимо, собственно, выдвижения, она еще сможет делать поворот. До сих пор таких решений на рынке не было, а вот просто поворотные камеры уже знакомы по модели Oppo N1.

Такое решение не только устраняет необходимость какого-либо выреза в экране смартфона, но и позволит использовать выдвижную камеру и как фронтальную, и как основную.

В таком случае Samsung Galaxy A90 смог бы возглавить рейтинг фронтальных камер DxOMark, ведь в режиме автопортретирования пользователю станут доступны абсолютно все возможности основной камеры, включая автофокус, светосильные объективы и множество различных вспомогательных систем.

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Теги: #смартфон#Samsung