Назван лучший смартфон 2018 года по версии Global Mobile Awards

Эксперты оценивали смартфоны, которые поступили в продажу в 2018 году.

На международной выставке Mobile World Congress 2019 определили лучший смартфон 2018 года. Премию Global Mobile Awards (Glomo Awards) в этой номинации получил Huawei Mate 20 Pro.

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Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на награду также претендовали Apple iPhone XS Max, Google Pixel 3, OnePlus 6T, Samsung Galaxy Note 9.

"Превосходная камера, стабилизация, а также время автономной работы в числе прочих функций свидетельствуют об усилиях Huawei стать ведущим игроком на рынке", - говорится в комментарии жюри.

Эксперты оценивали смартфоны, которые поступили в продажу в 2018 году.

Huawei представила потребителям новые флагманские смартфоны серии Mate 20 в середине октября 2018 года. Гаджеты построены на базе процессора Kirin 980, они получили "умную" операционную систему на базе Android с элементами искусственного интеллекта.

Смартфоны оснащены ультраширокоугольной тройной камерой Leica и поддерживают технологию быстрой зарядки. Кроме того, у Mate 20 Pro есть функция обратной беспроводной зарядки - с его помощью можно заряжать другие устройства, совместимые с беспроводным интерфейсом Qi.