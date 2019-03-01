«Киевстар», lifecell, Vodafone: эксперты исследовали, у кого мобильный интернет быстрее (инфографика)

Оператором с самым быстрым мобильным интернетом в Украине стал "Киевстар".

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи «Киевстар» по итогам 2018 года признан оператором с самой высокой средней скоростью мобильного интернета в Украине.

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Таковы результаты исследования компании Ookla, которая проанализировала более 4,7 млн тестов скорости, в которых участвовали абоненты всех мобильных операторов Украины в прошлом году.

По данным Ookla, в сети «Киевстара» показатель скорости Speed Score – 16,32, что является самым высоким результатом среди мобильных операторов Украины.

Этот показатель включает данные о скорости загрузки (Download) и передачи (Upload) данных, независимо от стандарта: как 4G сеть, так и 2/3G.

В сети lifecell показатель скорости Speed Score составил 15,10, в оператора Vodafone — 12,74.

Отметим, в Киеве, как оказалось, показатель средней скорости ниже, чем, например, в таких городах, как Львов и Одесса.

Справка УНИАН. Speedtest пользователи проводят больше 10 млн тестов, что дает Ookla полную аналитику по доступности и эффективности фиксированного и мобильного интернета в мире.