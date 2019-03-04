Рассекречен Honor 20: новый смартфон получит тройную камеру и сканер отпечатков под дисплеем

Цена смартфона Honor 20 составит около $447 за версию в конфигурации 6/128 ГБ памяти, $507 – за 8/128 ГБ и $566 – за 8/256 ГБ.

Бренд Honor, созданный китайской компанией Huawei, в скором времени представит новый смартфон Honor 20.

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Как сообщают осведомленные источники, он станет наследником модели Honor 10, выпущенной в апреле 2018 года.

Благодаря утечке от инсайдера iChangezone, можно ознакомиться с дизайном грядущего устройства, а также узнать некоторые его функции, пишет itc.ua.

Если верить изображению, смартфон Honor 20 оснащён тройным модулем камеры на задней панели. А вот сканер отпечатков пальцев на задней панели отсутствует. По слухам, устройство получило сканер отпечатков пальцев шестого поколения (под дисплеем), а сенсоры камер имеют разрешение 48, 20 и 8 Мп. При этом камера обеспечивает 3-кратное оптическое увеличение. На лицевой панели расположена 32-мегапиксельная камера для автопортретов.

Также ожидается, что новинка получит процессор Kirin 980, 6,1-дюймовый OLED дисплей с каплеобразным вырезом и батарею ёмкостью 3650 мАч с поддержкой быстрой зарядки (22,5 Вт). Среди прочих функций упоминаются отдельный HiFi чип, разъём для наушников, Gaming+, GPU Turbo, CPU Turbo и Link Turbo.

Цена смартфона Honor 20 составит около $447 за версию в конфигурации 6/128 ГБ памяти, $507 – за 8/128 ГБ и $566 – за 8/256 ГБ.