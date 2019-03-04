Обновление LineageOS принесло поддержку новой версии Android на 30 старых смартфонов

В 2019 году эта миссия всё ещё остается актуальной.

Мобильная операционная система LineageOS (как и её предшественник CyanogenMod) славится тем, что позволяет вдохнуть новую жизнь в старые Android-устройства, поддержку которых забросили их производители.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Для владельцев старых Android-устройств была выпущена новая версия LineageOS 16. Эта прошивка приносит поддержку Android 9 Pie для ряда смартфонов, которые перестали поддерживаться уже несколько лет назад, но всё ещё обеспечивают достаточную производительность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первоначально LineageOS 16 вышла для 30 моделей смартфонов, включая аппараты, которые были выпущены ещё в 2014 году, включая Samsung Galaxy S5 и OnePlus One. Также приобщиться к Android 9 Pie смогут и владельцы более новых мобильных устройств, таких как Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy Tab S2 (2016 года) и даже прошлогодний Xiaomi Pocophone F1.

"В рамках проекта LineageOS ведётся работа по расширению перечня поддерживаемых смартфонов и планшетов", - подчеркивает издание.

Загрузить новую прошивку LineageOS для своего мобильного устройства можно с официального сайта проекта.