Во Львове запустили SMS-оплату за проезд в электротранспорте

Теперь приобрести билет в трамваях или троллейбусах можно, просто отправив сообщение с кодом на короткий номер 877.

Оператор мобильной связи Vodafone запустил во Львове сервис SMS-оплат за проезд в электротранспорте, сообщили в пресс-службе компании.

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Согласно сообщению, услуга предусматривает приобретение билета непосредственно в трамваях или троллейбусах города путем передачи сообщения с соответствующим кодом на короткий номер 877.

"Информационные таблицы с инструкцией для пассажиров и кодами для сообщений размещены в салонах львовских трамваев и троллейбусов. Пассажирам необходимо выбрать нужный код и отправить его в SMS-сообщении. В течение 1-2 минут пассажир получит SMS-подтверждение оплаты с уникальным кодом и информацией о типе приобретенного билета”, - говорится в сообщении.

По словам заместителя генерального директора "Vodafone Украина" Константина Воробьева, услуга SMS-оплаты в электротранспорте запускается и другими мобильными операторами одновременно.

«Наша компания инициировала запуск SMS-оплаты в электротранспорте Львова, и нам приятно, что городской совет и руководство ЛКП «Львовэлектротранс» поддержали эту инициативу. Впоследствии к нам присоединились другие операторы. Поэтому впервые услуга SMS-оплаты в электротранспорте запускается всеми тремя операторами одновременно, ведь речь идет не о конкуренции, а об удобстве и расширении возможностей оплаты для всех львовян и туристов города. Также Vodafone планирует популяризировать новую услугу и поощрять своих абонентов, оплачивающих проезд в трамваях и троллейбусах именно с помощью SMS-сообщений», – цитирует пресс-служба Воробьева.

Также отмечается, что осуществить SMS-оплату в электротранспорте могут только абоненты предоплаченной связи, у которых на балансе мобильного счета достаточно средств, а дополнительные средства за отправку SMS сообщения взиматься не будут.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года "Киевстар" совместно с городским советом Ивано-Франковска запустил в городе первый в Украине сервис SMS-оплат за проезд в транспорте.

"Киевстар" сегодня запустил сервис SMS-оплат за проезд в транспорте во Львове.

По словам заместителя генерального директора "Vodafone Украина" Константина Воробьева, услуга SMS-оплаты в электротранспорте запускается и другими мобильными операторами одновременно.

Киев. 5 марта. УНИАН. Оператор мобильной связи Vodafone запустил во Львове сервис SMS-оплат за проезд в электротранспорте, сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, услуга предусматривает приобретение билета непосредственно в трамваях или троллейбусах города путем передачи сообщения с соответствующим кодом на короткий номер 877.

"Информационные таблицы с инструкцией для пассажиров и кодами для сообщений размещены в салонах львовских трамваев и троллейбусов. Пассажирам необходимо выбрать нужный код и отправить его в SMS-сообщении. В течение 1-2 минут пассажир получит SMS-подтверждение оплаты с уникальным кодом и информацией о типе приобретенного билета", - говорится в сообщении.

По словам заместителя генерального директора "Vodafone Украина" Константина Воробьева, услуга SMS-оплаты в электротранспорте запускается и другими мобильными операторами одновременно.

"Наша компания инициировала запуск SMS-оплаты в электротранспорте Львова, и нам приятно, что городской совет и руководство ЛКП "Львовэлектротранс" поддержали эту инициативу. Впоследствии к нам присоединились другие операторы. Поэтому впервые услуга SMS-оплаты в электротранспорте запускается всеми тремя операторами одновременно, ведь речь идет не о конкуренции, а об удобстве и расширении возможностей оплаты для всех львовян и туристов города. Также Vodafone планирует популяризировать новую услугу и поощрять своих абонентов, оплачивающих проезд в трамваях и троллейбусах именно с помощью SMS-сообщений", – цитирует пресс-служба Воробьева.

Также отмечается, что осуществить SMS-оплату в электротранспорте могут только абоненты предоплаченной связи, у которых на балансе мобильного счета достаточно средств, а дополнительные средства за отправку SMS сообщения взиматься не будут.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года "Киевстар" совместно с городским советом Ивано-Франковска запустил в городе первый в Украине сервис SMS-оплат за проезд в транспорте.

"Киевстар" сегодня запустил сервис SMS-оплат за проезд в транспорте во Львове.