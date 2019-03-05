Рассекречены характеристики и внешний вид смартфона Samsung Galaxy A60

Смартфону приписывают две камеры по 32 Мп, экран AMOLED диагональю 6,7 дюйма, аккумулятор емкостью 4500 мА·ч и Snapdragon 675.

Компания Samsung на прошлой неделе представила смартфоны Galaxy A30 и A50. Одной из следующих новинок линейки Galaxy A нового поколения станет Samsung Galaxy A60.

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Специализирующийся на различного рода утечках ресурс Slashleaks опубликовал фото документа, на котором перечислены ключевые характеристики Galaxy A60.

Новый смартфон получил экран Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма разрешением Full HD+ c интегрированным сканером отпечатков пальцев, 6-8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, фронтальную камеру разрешением 32 Мп и тройную основную камеру с датчиками разрешением 32, 5 и 8 Мп. В основе аппаратной платформы лежит SoC Snapdragon 675, а емкость аккумуляторной батареи составила 4500 мА·ч.

Как пишет ixbt.com, позднее другие источники опубликовали компьютерные изображения Samsung Galaxy A60, которые демонстрируют новинку с трех сторон. На лицевой части расположен экран Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма разрешением Full HD+ со встроенным дактилоскопическим датчиком. Для фронтальной камеры предусмотрен небольшой каплевидный вырез.

Также подтверждается наличие тройной основной камеры, модули которой расположены вертикально в левой верхней части задней панели. Под камерой видна светодиодная вспышка.

На нижней панели хорошо видны разъемы 3,5 мм для подключения наушников, USB-C для зарядки и передачи данных, а также решетка громкоговорителя.

Смартфону Samsung Galaxy A60 приписывают однокристальную систему Snapdragon 6150, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, а также аккумулятор емкостью 4500 мА•ч. Анонс ожидается в апреле.

Как сообщал УНИАН, компания Samsung в рамках выставки MWC 2019 в Барселоне представила первые смартфоны линейки Galaxy A нового поколения - модели Galaxy A30 и Galaxy A50.