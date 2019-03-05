В 2018 году украинцы потратили 30 миллиардов на покупку мобилок (инфографика)

В Украине в прошлом году ежедневно приобреталось 15 тысяч смартфонов и 4 тысячи кнопочных телефонов.

В минувшем году в Украине купили 5,4 миллиона смартфонов и 1,5 миллиона кнопочных телефонов, потратив на них свыше 30 миллиардов гривень.

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Об этом сообщает портал ITC.ua со ссылкой на данные панельного исследования Point of Sales Tracking GfK Ukraine.

В сравнении с 2017 годом, спрос на мобильные телефоны вырос на 15%, а затраты на них - на 34%. Так, на протяжении прошлого года украинцы ежедневно приобретали почти 19 тысяч мобильных телефонов, причем 14,8 тысячи из них являлись смартфонами.

Средняя цена смартфона, приобретаемого в Украине в 2018 году, составила 5400 гривень. Кнопочные телефоны покупались в среднем за 620 гривень. Таким образом украинцы ежедневно тратили на мобильные телефоны 82,4 миллиона гривень.

Для сравнения, за минувший год было приобретено 610 тысяч ноутбуков (500 тысяч в 2017 году), на покупку которых было потрачено 8,6 миллиарда гривень (в среднем 14,1 тысячи гривень за единицу). Телевизоров в 2018 году украинцы приобрели 810 тысяч штук на 9 миллиардов гривень, то есть в среднем 11 тысяч гривень за единицу.