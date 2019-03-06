Сотрудница "Укрпочты" в Ужгороде сдала в ломбарды рабочие компьютеры на миллион гривень

Сумма причиненного ущерба составляет более миллиона гривень.

44-летняя жительница Ужгорода во время выполнения служебных обязанностей в Закарпатской дирекции ПАО «Укрпочта» с марта по ноябрь 2018 года сдала в ломбарды ряд компьютерного оборудования дирекции на более 1 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

«При процессуальном руководстве Ужгородской местной прокуратуры завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении уже бывшей работницы Закарпатской дирекции ПАО «Укрпочта» по обвинению в растрате более 1 млн грн имущества общества. В ходе досудебного расследования установлено, что 44-летняя ужгородка в период с марта по ноябрь 2018 года сдала в ломбарды областного центра ряд компьютерного оборудования дирекции», – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего раскрыто 36 таких эпизодов. Сумма причиненного ущерба составляет более миллиона гривень.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч.1 и ч.3 ст. 191 УК Украины, то есть растрата чужого имущества, которое находилось в ее ведении, совершенные повторно. За содеянное предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.