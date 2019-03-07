Fitbit выпустил умные часы Versa Lite и фитнес-браслеты для всей семьи

Американская компания Fitbit представила смарт-часы Versa Lite, фитнес-браслеты Inspire, Inspire HR, пришедшие на смену линейке Alta.

Американский производитель носимых устройств для фитнеса и здоровья Fitbit представил смарт-часы Versa Lite, фитнес-браслеты Inspire, Inspire HR, пришедшие на смену линейке Alta, а также Ace 2, ориентированный на детей.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Versa Lite представляет собой упрощённую версию оригинальной версии часов. По замыслу производителя, новинка должна привлечь внимание потребителей, которые впервые ознакомятся с подобного рода устройствами. При стоимости $160 (примерно на $40 дешевле Versa), гаджет обладает всеми базовыми функциями первой модели: имеет программу тренировок, считает калории, пройденные шаги, пульс и прочую физическую активность пользователя. При этом он позволяет устанавливать сторонние приложения, полностью совместим с теми же аксессуарами и сервисами отслеживания здоровья, что и стандартная версия часов, выдерживает длительное нахождение в воде и по-прежнему работает четыре дня на одном заряде батареи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разница между Versa и Versa Lite заключается в том, что у последних имеется только одна физическая кнопка, вместо трёх, а также отсутствуют несколько датчиков, такие как гироскоп, альтиметр и барометр. Кроме того, часы не могут хранить музыку и не имеют доступа к музыкальным стриминговым сервисам Pandora и Deezer. Здесь также нет персональных тренировок с тренером.

"В начале этого года подразделение Fitbit Health Solutions выпустило фитнес-браслеты Inspire и Inspire HR, получить которые могли либо сотрудники различных компаний, либо клиенты страховых фирм. Теперь устройства доступны и обычным потребителям в розничных магазинах. Браслеты Inspire выполняют вполне стандартные функции: автоматически определяют и отслеживают ходьбу, бег, езду на велосипеде и плавание, считают калории, мониторят сон и показывают уведомления со смартфона. Наиболее существенное изменение по сравнению с линейкой браслетов Alta – полноценный сенсорный экран с поддержкой жестов и прокрутки, а не только касаний. Капсулу в Inspire можно использовать как клипсу, закрепив на поясе с помощью специального силиконового чехла, который приобретается отдельно", - подчеркивает издание.

В отличие от базовой версии, Inspire HR оснащён постоянно работающим пульсометром, показывает потребление кислорода, умеет считать пройденное расстояние в режиме реального времени и предоставляет больше информации о качестве сна. Обе версии браслета рассчитаны на пять дней работы без подзарядки. Стоимость Inspire составляет $70, Inspire HR – $100.

Ещё одной новинкой является обновлённый фитнес-браслет для детей Ace 2. Устройство поставляется с яркими ремешками, которые учитывают все нюансы предыдущей модели. С функциональной стороны, второе поколение браслета выполняет все те же действия, что и Ace, побуждающие детей к физической активности. Добавилось несколько новых анимированных циферблатов – по мере того, как ребёнок будет приближаться к достижению своих ежедневных целей, он увидит, как растёт цветок или мультяшный персонаж. В дальнейшем он сможет поменять их на те, что используются во взрослом браслете Inspire. Новинку оценили в $70, что на $30 дешевле, чем стоит прошлогодняя модель.