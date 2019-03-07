«Киевстар» запустил 4G-связь еще в 302 населенных пунктах

В частности, мобильный интернет 4G появился на Волыни в Горохове, Маневичах, Любомле, Рожище.

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи «Киевстар» запустил сеть четвертого поколения (4G/LTE) в новых населенных пунктах в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях, сообщила пресс-служба компании.

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В частности, мобильный интернет 4G появился на Волыни в Горохове, Маневичах, Любомле, Рожище.

В Закарпатской области это Берегово, Вышково, Нересница. В Ивано-Франковской – Космач, Долина, Печенежин, Косов, Рогатин, Богородчаны, Снятин.

Во Львовской – Борислав, Мостиска, Червоноград.

На Ривненщине – Великие Межиричи, Дубно, Городец, Дубровица, Осова, Козин, Корец. В Тернопольской – Борщев, Бережаны, Козова.

В Хмельницкой – Летичев, Ярмолинцы, Полонное, Оринин. В Черновицкой – Вижница, Хотин.

«Благодаря этому еще 680 тысяч жителей Украины получили доступ к новым технологиям мобильной связи. На сегодня сеть 4G «Киевстар» охватила 4218 населенных пунктов, где проживают 22,8 млн человек, 55% населения Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что развитие новых технологий связи способствует увеличению абонентами потребления услуг скоростной передачи данных.

Так, за 2018 год потребление мобильного дата-трафика в сети «Киевстар» по сравнению с 2017-м увеличилось на 153% - до 2753 Мб на абонента.

В 2018 году «Киевстар» инвестировал в развитие новых технологий связи 3,1 млрд грн и уплатил за лицензии на 4G-частоты более 4 млрд грн.

В компании подчеркнули, что благодаря связи 4G абоненты смогут получать новые преимущества мобильного интернета.

«С технологией LTE средняя скорость передачи данных выше в 16 раз, а задержка в передаче информации (ping) меньше в 2,5 раза по сравнению с самыми современными сетями 3G. Для абонентов это возможность быстро обмениваться «тяжелым» контентом, смотреть онлайн ТВ высокого разрешения, в считанные секунды загружать мобильные приложения везде, где есть покрытие сети», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 6 марта 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), продала частоты для развития в Украине связи нового поколения 4G трем ведущим операторам мобильной связи – «Киевстар», Vodafone и lifecell за 5,424 млрд грн.

В начале апреля «Киевстар» запустил 4G в диапазоне 2600 МГц в 20 населенных пунктах, включая столицу.

Справка УНИАН. "Киевстар" – украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Услугами оператора пользуются около 26 млн абонентов.