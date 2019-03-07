Huawei представила два новых смартфона (фото)

Компания представила улучшенный флагманский слайдер Honor Magic 2 3D с графеновым охлаждением и фронтальной 3D-камерой, а также середнячок Huawei P Smart+ 2019 с тройной камерой.

Компания Huawei сегодня пополнила свой ассортимент смартфонов двумя новыми моделями — Honor Magic 2 3D и Huawei P Smart+ 2019.

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Первая является улучшенной версией флагманского слайдера Honor Magic 2, вышедшего в конце прошлого года.

Главное отличие от оригинальной модели также отражено в названии — это 3D-фотомодуль вместо 2-мегапиксельного в тройной фронтальной камере, пишет itc.ua.

Также новинка получила тепловую трубку из графена для максимально эффективного охлаждения. В остальном никаких отличий от оригинальной модели нет: экран Magic Slide диагональю 6,39 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей, занимающий почти 100% передней панели, SoC Kirin 980, 8 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти, тройная основная камера с сенсорами 16, 24 и 24 Мп, а также аккумулятор на 3500 мА·ч с быстрой 40-ваттной зарядкой SuperCharge (50% за 15 минут и 85% — за полчаса). Смартфон Honor Magic 2 3D оценили в $865.

Huawei P Smart+ 2019 — это улучшенная версия доступного камерофона P Smart 2019, вышедшего в самом конце прошлого года.

Главным отличием нового Huawei P Smart+ 2019 выступает тройная основная камера. Основной фотомодуль имеет разрешение 24 Мп, вспомогательные — сверхширокоугольный на 16 Мп и сенсор анализа глубины на 2 Мп.

Напомним, модель Huawei P Smart 2019 оснащается сдвоенной основной камерой с сенсорами 13 и 2 Мп. Основная камера поддерживает специальный ночной режим съемки и может записывать замедленное видео при 480 к/с. Фронтальная камера, помещенная в каплевидный вырез вверху экрана, характеризуется разрешением 8 Мп.

Оснащение Huawei P Smart+ 2019 включает SoC Kirin 710, экраном диагональю 6,21 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти и аккумулятор емкостью 3400 мА·ч. На смартфон установлена ОС Android 9.0 с интерфейсной надстройкой EMUI 9.0. Габариты и масса смартфона – 155,2 х 73,4 х 7,95 мм и 160 граммов. Цветов на выбор два: черный и синий.

В Китае P Smart+ 2019 будет продаваться под именем Enjoy 9S, причем будет версия с 128 ГБ флэш-памяти. Рекомендованная стоимость Huawei P Smart+ 2019 для европейской розницы — €280. Напомним, Huawei P Smart 2019 на старте стоил €250, но затем подешевел до €220.