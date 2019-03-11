Vodafone расширил сеть 4G в семи областях

Таким образом, доступ к скоростному интернету теперь получили более 150 тысяч жителей Украины.

Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи компания "ВФ Украина", работающая под брендом Vodafone, расширила сеть 4G в Сумской, Полтавской, Черниговской, Запорожской, Волынской, Киевской и Кировоградской областях.

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Как сообщила пресс-служба оператора, 4G-связь появилась в Конотопе Сумской области, Кобеляках и Опошне Полтавской области, Сновске Черниговской области, Днепрорудном Запорожской области, Струмовке Волынской области, Счастливом и Великой Мотовиловке Киевской области, а также в Бобринце Кировоградской области.

Сообщается, что доступ к скоростному интернету получили более чем 150 тысяч жителей Украины.

"На сегодня более 20 миллионов жителей Украины получили доступ к 4G от Vodafone. География покрытия интернета четвертого поколения включает в себя 24 области Украины. Оператор продолжает активное строительство", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что после запуска 4G абоненты Vodafone могут намного активнее пользоваться мобильным интернетом и сервисами на базе 4G, такими как стриминг HD TV, онлайн-игры, активно использовать облачные сервисы, а также новые направления: "интернет вещей", телемедицина, smart-управление энергетикой и сельским хозяйством, электронные мобильные кошельки.

Как сообщал УНИАН, 30 марта 2018 года Vodafone запустил скоростной 4G-интернет в диапазоне 2,6 ГГц. Первоначально сеть четвертого поколения появилась в местах наибольшего скопления пользователей мобильным интернетом.

С 1 июля Vodafone приступил к запуску интернета четвертого поколения на частоте 1,8 ГГц.

Справка УНИАН. "Vodafonе Украина" является одним из крупнейших отечественных мобильных операторов. Компания предоставляет услуги в стандарте GSM и CDMA-450, обслуживает более 20 млн абонентов.