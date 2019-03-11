Первая бета-версия Android Q ожидается уже сегодня

Предполагается, что первая бета-версия грядущей мобильной операционной системы будет выпушена уже сегодня, 11 марта.

Компания Google выпустила первую тестовую сборку Android P для разработчиков (Android P Developer Preview) в середине марта прошлого года. Но в этом году предварительная версия Android Q станет доступной на несколько дней раньше. Компания уже открыла трекер ошибок Android Q Beta, и похоже, что бета-версия будет запущена 11 марта.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

В фильтрах трекера ошибок упоминается, что принимаются во внимание только отчёты, созданные после сегодняшнего дня – 11 марта. А чтобы была возможность создавать отчёты об ошибках, версия Android Q Beta должна быть доступной тестировщикам. Потому и предполагается, что первая бета-версия грядущей мобильной операционной системы будет выпушена 11 марта.

В прошлом году сразу семь OEM-производителей мобильных устройств (помимо Google) предложили помочь Google протестировать Android Pie на своих устройствах: Essential Phone, Nokia 7 Plus, OnePlus 6, Oppo R15 Pro, Sony Xperia XZ2, Vivo X21 и Xiaomi Mi Mix 2S. В этом году количество смартфонов, совместимых с Android Q Beta, будет расширено.

Google подтвердила, что в бета-тестировании Android Q будет принимать участие больше компаний, но конкретные названия производителей гаджетов пока не уточняются. Презентацию финальной версии Android Q следует ожидать в августе этого года.