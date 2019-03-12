Смартфон Samsung Galaxy S10+ возглавил рейтинг производительности

На втором месте находится Honor V20, за ним идут Huawei Mate 20 X, Huawei Mate 20 и Honor Magic 2.

Команда разработчиков популярного тестового ПО AnTuTu опубликовала свежий рейтинг самых производительных смартфонов с Android по итогам февраля.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Оценка производительности для каждой модели представляет собой среднеарифметическое значение по данным за период с 1 по 28 февраля этого года (порог попадания в выборку - 500 отдельных тестов)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый рейтинг AnTuTu возглавил флагманский смартфон Samsung Galaxy S10+ с результатом 332 850 баллов. Но стоит отметить один немаловажный фактор - новый лидер является единственной моделью в списке на SoC Snapdragon 855. Что интересно, ZTE Nubia Red Magic, который был королем январского рейтинга AnTuTu в февральский не попал и вовсе по причине недостаточного количества выполненных тестов (помним, порог - 500 тестов).

На втором месте находится Honor V20, за ним идут Huawei Mate 20 X, Huawei Mate 20 и Honor Magic 2. Все эти смартфоны Huawei и ее суббренда Honor построены на SoC Kirin 980.

Также в десятку вошли прошлогодние флагманы на Snapdragon 845: Xiaomi Mi Mix 2S, OnePlus 6, Asus ROG Phone, Xiaomi Mi 8 и Mi Mix 3. И пускай вас не смущает то, что полоски на графике, относящиеся к Xiaomi Mi 8 и Mi Mix 3, чуть длиннее, чем должны быть, сами значения являются верными.

Как можно видеть, разрыв между аппаратами на первом и десятом местах составляет около 10%.

Одновременно разработчики AnTuTu выпустили новую версию ПО (7.2.6). Главное новшество - защита от накруток. Увы, подробностей о внедренных механизмах защиты разработчики не сообщают.