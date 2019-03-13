Windows 10 начнёт автоматически удалять проблемные обновления

Это крайний метод, который будет применяться, если не удастся устранить проблему с запуском ОС другими доступными способами.

Если вы столкнётесь с проблемой установки последнего обновления Windows 10, после которого ваш компьютер не загрузится, система автоматически деинсталлирует проблемное обновление без вашего участия.

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Об этом сообщает портал ITC.ua со ссылкой на сайт технической поддержки Microsoft.

"Компания Microsoft объявила о том, что разработала механизм, способный автоматически удалять недавние обновления, после установки которых произошёл сбой из-за аппаратной несовместимости или прочие серьёзные проблемы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это крайний метод, который будет применяться в случае, если не удастся устранить проблему с запуском операционной системы другими доступными способами. Тогда при успешной загрузке системы пользователи увидят следующее сообщение: "Мы удалили некоторые недавно установленные обновления, чтобы восстановить ваше устройство после сбоя при запуске".

"Во избежание повторения ошибок, Windows приостановит установку проблемных обновлений на 30 дней. Это позволит Microsoft найти причину сбоев и устранить проблему в течение указанного срока, после чего ОС попытается установить эти обновления повторно. Пользователи по-прежнему смогут сделать это вручную, но если проблема повторится, Windows снова их деинсталлирует. Данное решение позволит избежать более радикальных методов восстановления системы", - подчеркивает издание.