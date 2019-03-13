Раскрыты основные характеристики новой «раскладушки» Motorola RAZR

У новой Motorola RAZR будет два экрана, как у Samsung Galaxy Fold.

Легендарная раскладушка Motorola RAZR возродится в виде складного смартфона с гибким экраном, заявил на недавней выставке MWC вице-президент бренда. Он пообещал выпустить устройство на рынок одновременно с конкурентами Samsung и Huawei.

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На сайте Slashleaks, который специализируется на всевозможных утечках о грядущих новинках мира IT, опубликовали логотип современной версии легенды, а также первые подробности о ее характеристиках.

Если верить анонимному источнику, основой сгибаемого Motorola RAZR выступит среднеуровневая SoC Qualcomm Snapdragon 710, что несколько неожиданно, учитывая, что представленные ранее складные смартфоны Samsung и Huawei построены на флагманских платформах, пишет itc.ua. С другой стороны, это может означать более доступную цену. Напомним, ранее говорилось о цене $1500.

У новой Motorola RAZR будет два экрана, как у Samsung Galaxy Fold. Размер основного по диагонали в разложенном состоянии — 6,2 дюйма, разрешение составляет 2142х876 пикселей. Вспомогательный экран будет характеризоваться разрешением 800х600 пикселей, но его диагональ не сообщается.

Объем оперативной памяти составит 4 или 6 ГБ, а встроенной флэш-памяти — 64 или 128 ГБ. Емкость аккумулятора составит 2730 мА•ч, что несколько озадачивает и поднимает вопрос касательно того, какой будет автономность новинки при столь скромной емкости АКБ. При этом указывается поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 27 Вт. Также сообщается о вариантах расцветки, коих будет три: белый, черный и золотистый.

Когда состоится анонс устройства, не сообщается.