Мининфраструктуры хочет покрыть главные украинские автомагистрали 5G связью

В конце апреля Nokia и Vodafone оборудуют тестовый отрезок на трассе «Киев-Ковель».

Министерство инфраструктуры Украины собирается в ближайшее время протестировать 5G-сеть на одной из самых оживленных украинских трасс «Киев-Ковель», а затем и покрыть всю трассу связью следующего поколения с помощью Nokia и Vodafone.

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Как пишет LIGA.net, Мининфраструктуры еще с осени прошлого года ведет переговоры с производителем оборудования Nokia-Siemens Networks о тестировании 5G на украинских дорогах, рассказал руководитель директората цифровой инфраструктуры Мининфраструктуры Фарид Сафаров. Помогать в тестировании будет мобильный оператор Vodafone Украина — такое пожелание якобы высказала Nokia, которая является одним из поставщиков для этого оператора, а значит, синхронизация систем (старых и тестовых) займет меньше времени.

Изначально планировалось, что необходимые для тестирования частоты в диапазоне 3,4-3,6 ГГц предоставит компания Украинские новейшие технологии (Freshtel), однако 19 февраля текущего года НКРСИ аннулировал лицензию на данные частоты. Таким образом теперь участники проекта ждут от регулятора разрешение на другой свободный спектр, подходящий для тестирования 5G-связи. Ожидается, что меморандум между участниками проекта будет подписан до конца марта текущего года.

Участники проекта рассматривали несколько вариантов для запуска тестового участка, включая Житомирскую и Одесскую трассы, однако в итоге выбрали отрезок «Варшавки» (М-07) длиной 5-10 км вблизи Киева. Ожидается, что необходимое для тестирования оборудование будет установлено до конца апреля текущего года, при этом на первом этапе различные hardware и software решения будут реализовываться с использованием 4G-связи. И только затем будет развернута сеть 5G NR Non Standalone (это значит, что для постройки сети будет использоваться опорная сеть 4G и радиосеть 5G) для сравнения скоростей и возможностей технологии 5G.

На основе данной сети будут построены IoT-сервисы (Интернет вещей) для безопасности и мониторинга состояния трафика, включая датчики для измерения влажности дороги или фиксации тумана, а также табло для информирования водителей, видеокамеры, фиксирующие трафик и т.д. Если проект докажет свою эффективность на практике, то его полноценно развернут на всей длине трассы «Киев-Ковель».

Основные затраты на пилотный проект, по информации издания, должны понести Nokia и Vodafone. А вот вторую фазу проекта — цифровизацию всей трассы — планируется реализовать за деньги Европейского инвестиционного банка в рамках стратегии развития Интеллектуальных транспортных систем на дорогах Украины. Банк дает и грантовые средства, и кредитные, причем их сумма и пропорция будет зависеть от результатов пилота и переговоров. Участники проекта претендуют на средства в размере 10 млн евро.

Эксперты мобильного рынка считают данный проект «чистым пиаром», так как у большой тройки еще не окупились вложения в развертывание сетей 3G/4G, а государство еще не готово проводить 5G-тендер. Вместе с тем, министр инфраструктуры Владимир Омелян, который стал одним из инициаторов проекта, готов к критике и смотрит на будущее инициативы оптимистично.