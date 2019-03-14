Крупнейший оператор сотовой связи в США запускает 5G в двух городах

С 11 апреля доступ к 5G абоненты Verizon получат за $10 в месяц.

Американский телекоммуникационный гигант Verizon Communications с 11 апреля предоставит своим абонентам в Чикаго и Миннеаполисе доступ к беспроводной сети нового поколения 5G.

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Для того, чтобы получить возможность использовать 5G сеть, клиентам Verizon понадобится мобильный телефон Motorola Z3 и устройство 5G moto mod для подключения к сети 5G, пишет РБК.

Услуга будет доступна абонентам с безлимитным тарифным планом оператора за дополнительные $10 в месяц. Получив от оператора устройство 5G moto mod, стоимостью в $50, абоненты Verizon получат доступ к сети в первые три месяца бесплатно, сообщает CNBC.

Впервые Verizon развернула сети 5G в октябре прошлого года в четырех американских городах — Хьюстоне, Индианаполисе, Лос-Анджелесе и Сакраменто. Абонентам этих городов была предложена коммерческая услуга 5G Home.

Verizon первой среди конкурентов предоставила своим клиентам доступ к сети 5G. Такая сверхскоростная мобильная сеть существенно ускоряет доступ в интернет со сматрфонов. Она обеспечивает скорость передачи данных в 50-100 раз выше, чем сеть 4G.