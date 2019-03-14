"Укрпошта" повысит зарплаты почтальонам и начальникам сельских отделений

В целом, оклады будут повышены на более чем 10%.

Национальный оператор почтовой связи «Укрпошта» в этом году увеличит должностные оклады почтальонам и начальникам сельских отделений в два этапа - с 1 апреля и 1 июля.

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Как сообщает пресс-служба компании, увеличение окладов с 1 апреля - на 6% и с 1 июля на 6% произойдет для почтальонов и начальников сельских почтовых отделений, имеющих должностной оклад меньше минимальной зарплаты в расчете на полную занятость.

Отмечается, что повышение будет проведено за счет улучшения финансовых показателей компании и благодаря получению дополнительного финансирования на покрытие убытков по доставке пенсий, согласно постановлению правительства и по инициативе президента Украины.

«Впервые за много лет при поддержке президента Украины «Укрпошта» получила 500 млн гривен на покрытие расходов на доставку пенсий и монетизированных субсидий. Именно это дает возможность одной из крупнейших государственных компаний работать без убытков, без сокращения штата работников и даже с повышением заработной платы», - цитирует пресс-служба министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Отмечается, что в общем увеличенные должностные оклады получат около 29 тыс. почтальонов и почти 8,5 тыс. начальников сельских почтовых отделений.

В пресс-службе напомним, что с 1 января 2019 года «Укрпошта» уже повысила должностные оклады операторов и начальников городских отделений с наибольшими объемами отправлений и платежей.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предусмотрел в проекте государственного бюджета на 2019 год 500 млн грн для национального оператора почтовой связи «Укрпошта» с целью финансирования заработной платы почтальонов, которые осуществляют доставку пенсий для украинцев.

В мае прошлого года "Укрпошта" заявила о возможном закрытии отделений в селах с населением менее 2 тыс. человек. Вместо этого предлагается пересадить почтальонов на автомобили, чтобы они могли ездить в те села, где будут закрыты отделения.

В июне 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что выступает категорически против сокращения «Укрпоштой» отделений в сельской местности, а также намерения прекратить предоставление услуги по выплате пенсий через отделения оператора.

Справка УНИАН. «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.

«Укрпошта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов, а также доставляет более 83 млн пенсий.