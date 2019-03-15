Microsoft делает доступным сервис Xbox Live для игр на Android и iOS

Компания стремится сделать игры и сервисы для Xbox доступными на разных платформах.

О том, что Microsoft планирует открыть Xbox Live для платформ iOS и Android, стало известно ещё в 2014 году. Теперь компания наконец расширяет возможности своего сервиса, предоставив разработчикам мобильных игр новый SDK, который позволит им использовать все основные функции Xbox Live, такие, как достижения, Gamerscore, статистика персонажей, списки друзей, родительский контроль и многое другое.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

Microsoft стремится сделать игры и сервисы для Xbox доступными на разных платформах. Разработчики смогут выбирать возможности Xbox Live для интеграции их в свои игры, и всё это будет доступно через единую учетную запись Microsoft.

"Мы очень верим в сообщество, и Xbox Live находится в самом центре нашего игрового сообщества. Если вы посмотрите, что нам удалось уже сделать, особенно с Minecraft. За последние несколько лет мы перенесли Xbox Live на все платформы, где есть Minecraft. Мы действительно объединяем все эти сообщества, предоставляя единый опыт для геймеров", - заявил на пресс-конференции вице-президент Microsoft и глава Gaming Cloud Карим Чоудри (Kareem Choudhry).

Софтверный гигант хочет, чтобы разработчики использовали аналогичный подход и перенесли Xbox Live на как можно большее количество мобильных игр для iOS и Android. В некоторых из них уже доступны достижения Xbox Live, но на текущий момент они есть только в играх от Microsoft Studios. Новый SDK откроет функциональность сервиса для всех остальных игр. Цель Microsoft – объединить 2 миллиарда игроков по всему миру, но в эти планы пока не входят пользователи Nintendo Switch и PlayStation 4. Хотя компания открыта для любых предложений.

Помимо этого, в преддверие ежегодной конференцией GDC 2019 Microsoft анонсировала единую экосистему для разработчиков Game Stack, которая объединяет все инструменты, сервисы и платформы для создания игр. Game Stack базируется на двух мощных платформах компании: Azure и PlayFab. Последняя была куплена в прошлом году, она представляет собой бэкенд-решение, которое позволяет разработчикам запускать различные игровые сервисы.