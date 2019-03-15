Без вырезов и отверстий на экране: Samsung хочет разместить фронтальную камеру под дисплеем

Специалисты компании уже работают над таким решением.

Компания Samsung заявила, что дисплей Infinity-O с отверстием является лишь этапом на пути создания полностью полноэкранных дисплеев, у которых не будет вырезов или отверстий.

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Чтобы сделать такие экраны возможными, все фронтальные сенсоры и камеры нужно разместить под дисплеем – как это было сделано со сканером отпечатков пальцев. И специалисты компании Samsung уже работают над таким решением, пишет itc.ua.

«Хотя в течение следующих 1-2 лет невозможно будет сделать (полноэкранный смартфон), технология может продвинуться вперёд до состояния, когда отверстие для камеры будет невидимым и никак не повлияет на работу камеры», — заявил вице-президент Samsung Mobile R&D Group Display Ян Бюнг-Дук.

Он добавил, что смартфоны Galaxy S10 первыми получили отверстие в самой OLED-панели.

Samsung также рассматривала возможность использования дисплея в качестве динамика, аналогичного OLED Crystal Sound в LG G8 ThinQ, но решила не использовать эту технологию на нынешних флагманах Galaxy S10.