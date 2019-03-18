Две трети антивирусов для Android провалили тесты

Только 80 антивирусов соответствуют базовым стандартам AV-Comparatives, то есть смогли обнаружить более 30% вредоносных приложений и не имели ложных срабатываний.

Если вы считаете целесообразным устанавливать на Android-устройство антивирус, то спешим предупредить, что большинство из них являются абсолютно бесполезными.

Читайте такжеMicrosoft делает доступным сервис Xbox Live для игр на Android и iOS

Об этом сообщает портал ITC.ua со ссылкой на новое исследование независимой австрийской организации AV-Comparatives, которая протестировала 250 антивирусных приложений для платформы Android.

"Тесты показали, что только 80 антивирусов соответствуют базовым стандартам AV-Comparatives, то есть смогли обнаружить более 30% вредоносных приложений (идентифицированных не ранее 2018 года) и не имели ложных срабатываний. По словам исследователей, в числе неудачников были и такие антивирусы, которые отмечали сами себя как потенциально опасные приложения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причина довольно простая – большинство из них на самом деле не сканируют код приложений, вместо этого используют чёрные или белые списки. Практически все они созданы непрофессионалами, которые явно несильны в вопросах безопасности. Зачастую такие псевдоантивирусы, например, могут пропускать все вредоносные приложения, использующие в своих файлах названия популярных программ.

"Среди антивирусов, которые успешно прошли проверку, есть продукты известных компаний, таких как AVG, Avast, Kaspersky Lab, McAfee, ESET, Symantec и некоторых других. Примечательно, что 32 приложения, участвовавших в тестировании в январе, уже исчезли из Google Play", - подчеркивает издание.

Это в очередной раз доказывает, что стоит придерживаться проверенных антивирусных продуктов от компаний, имеющих опыт в этом деле. Это также говорит и о том, что Google не может обеспечить базовый уровень качества приложений, публикуемых в магазине Google Play, даже в такой категории, как антивирусы.