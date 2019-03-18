Xiaomi презентовала свой новый бюджетный смартфон Redmi 7 (фото)

Большой экран с каплевидным вырезом, сдвоенная камера и аккумулятор на 4000 мА·ч.

Компания Xiaomi завершила презентацию, на которой представила свой новый бюджетный смартфон Redmi 7. Сердцем новинки служит современная 14-нм SoC Snapdragon 632. В ее конфигурации CPU с восемью ядрами Kryo 250 частотой 1,8 ГГц, GPU Adreno 506 и модем X9 LTE.

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В новинке заметно возросла диагональ экрана, пишет itc.ua. Напомним, предшественник Redmi 6 оснащался дисплеем диагональю 5,45 дюйма. Новая же модель Redmi 7 получила экран с небольшим каплевидным вырезом диагональю 6,26 дюйма и разрешением 1520х720 пикселей. Защиту дисплея, который отличается хорошим цветовым охватом (84% цветового пространства NTSC) и имеет сертификат TÜV Rheinland, указывающий на пониженный уровень синего цвета, обеспечивает закаленное стекло Gorilla Glass 5.

Основная камера представлена тандемом фотомодулей разрешением 2 и 12 Мп. Последний формата 1/2,9 дюйма характеризуется крупными пикселями размером 1,25 мкм, такой же использовался в флагмане Xiaomi Mi 6 2017 года. Первый же отвечает за анализ глубины сцены. Фронтальная камера разрешением 8 Мп может применяться для разблокировки по лицу. В обеих камерах смартфона применяются алгоритмы искусственного интеллекта.

Оперативной памяти может быть 2, 3 либо 4 ГБ, а флэш-памяти — 16, 32 либо 64 ГБ. Есть слот для карты памяти.

Емкость аккумулятора — 4000 мА·ч, так что автономность у этой модели должна быть приличной. Ни разъема USB-С, ни поддержки быстрой зарядки, ни модуля NFC эта модель не получила. Зато сохранен привычный порт 3,5 мм для подключения наушников. Сканер отпечатков пальцев расположен в стандартном месте – на тыльной панели.

Из остального можно выделить гидрофобное покрытие P2i, лучше всего известное по смартфонам Motorola. Кроме того, младшая модель линейки Redmi 7, как и старшие братья, выделяется расширенной 18-месячной гарантией.

Размеры новинки — 158,65х76,43х8,47 мм при массе 180 г. На выбор доступны три цветовых варианта: обычный черный и градиентные синий и красный. Работает аппарат под управлением ОС Android 9.0 Pie с установленным поверх интерфейсом MIUI 10.

Продажи (первая волна) в Китае стартуют 26 марта, но цены уже объявлены. И они даже ниже ожидаемых:

2 ГБ ОЗУ + 16 ГБ флэш-памяти — ¥699 ($104);

3 ГБ ОЗУ + 32 ГБ флэш-памяти — ¥799 ($119);

4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти — ¥899 ($134).