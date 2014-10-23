"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд Киев – Лисичанск

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила дополнительный поезд № 532/531 по маршруту Киев – Лисичанск (Луганская обл.), который начнет курсировать с 31 октября.

В пресс-службе ведомства УНИАН сообщили, что этот поезд будет курсировать ежедневно через Ворожбу, Сумы, Харьков и Сватово.

Согласно сообщению, поезд будет отправляться из Киева в 15:42 и прибывать в Лисичанск на следующий день в 08:07. В обратном направлении поезд будет отправляться в 12:33 и прибывать в столицу в 03:54.

В сообщении отмечается, что продажа билетов на вышеуказанные поезда будет открыта в ближайшее время во всех железнодорожных кассах и в онлайн-системе бронирования и покупки проездных документов booking.uz.gov.ua.

Кроме того, "Укрзализныця" скорректировала график движения поезда № 592/591 сообщением Одесса – Луганск. В частности, начиная с 26 октября, поезд будет отправляться из Одессы в 12:31 и прибывать в Луганск в 08:09. В обратном направлении поезд, начиная с 27 октября, будет отправляться в 12:40 и прибывать в Одессу в 08:09.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" на период осенних школьных каникул назначила два дополнительных поезда, соединяющих столицу Украины с Ужгородом и Ивано-Франковском.

«Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и с учетом собственных возможностей (наличия свободного подвижного состава, пропускной способности вокзалов) назначает дополнительные поезда и увеличивает количество вагонов в круглогодичных поездах.