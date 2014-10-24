«Укрзализныця» обжалует в суде решение АМКУ об отмене конкурса по закупке угля

«Мы будем подавать иск в суд о признании незаконными действий Антимонопольного комитета, поскольку они таковыми и являются», - сообщил УНИАН начальник правового департамента "Укрзализныци" Олег Титов.

В частности, структурное подразделение "Укрзализныци" - "Укрзализнычпостач", ответственное за материально-техническое обеспечение железных дорог, 18 сентября организовало открытые конкурсные торги по закупке угля, заявки на участие в которых подали пять украинских компаний, в частности, «Элемент Ойл», «ВК Импекс», «Вог Аэро Джет», «Укрпромторг-21», «Газтрон-Украина».

Однако 15 октября АМКУ приостановил данный конкурс из-за жалобы неизвестной компании «Тепло-Холдинг» на действия «Укрзализнычпостача» об объявлении вышеупомянутого тендера.

Сегодня, 24 октября, постоянно действующая административная коллегия Антимонопольного комитета по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере государственных закупок по результатам рассмотрения жалобы "Тепло-Холдинга" приняла решение обязать "Укрзализнычпостач" отменить процедуру закупки каменного угля.

В пресс-службе АМКУ сообщили, что указанная жалоба поступила в адрес коллегии 8 октября и касалась установления, по мнению жалобщика, дискриминационных условий документации конкурсных торгов.

Жалоба в отношении документации была подана в сроки и в соответствии с требованиями закона "Об осуществлении государственных закупок".

"Во время рассмотрения жалобы было установлено, что документация конкурсных торгов указанной процедуры закупки содержала многочисленные условия, нарушающие требования закона, сужала конкуренцию и приводила к дискриминации участников, что могло привести к искажению результатов процедуры закупки", - подчеркивает АМКУ.

В то же время, комитет отметил, что "Укрзализнычпостач", игнорируя решение коллегии о приостановлении процедуры закупки, осуществил раскрытие конкурсных предложений участников процедуры закупки.

Пресс-служба подчеркнула, что раскрытие заказчиками предложений участников конкурса во время приостановки коллегией процедуры закупок, в частности, во время обжалования требований документации конкурсных торгов, делает невозможным устранение нарушений, поскольку участники уже подали свои предложения. «Именно такая ситуация сложилась и в случае обжалования ООО "Тепло-Холдинг" действий "Укрзализнычпостача" во время проведения указанной процедуры закупки… Стоит отметить, что "Укрзализнычпостач" уже во второй раз нарушает требования закона путем раскрытия предложений участников процедур закупок во время их приостановления", - сообщил комитет.

В свою очередь, Титов отметил, что «Укрзализныця» организовала конкурс по закупке угля согласно аналогичным рекомендациям, которые АМКУ давал при проведении конкурса на закупку топлива в прошлом году.

«В распоряжении «Укрзализныци» находятся два письма от АМКУ, в частности, в прошлом году, когда мы проводили тендер по закупке угля, комитет обозначил для нас, какие условия необходимо соблюдать, в этом году мы придерживались тех условий, которые АМКУ диктовал ранее, однако комитет на этот раз решил пересмотреть свои же условия, хотя законодательство осталось прежним», - подытожил Титов.

Как сообщал УНИАН, после того как АМКУ приостановил конкурс на закупку угля, «Укрзализныця» выразила свою обеспокоенность тем, что ведомство может столкнуться с проблемой теплообеспечения пассажирских поездов и вокзалов в зимний период в связи с таким решением Антимонопольного комитета. В свою очередь, АМКУ сообщил, что принимал решение в рамках действующего законодательства.

Кроме того, «Укрзализныця» обвинила АМКУ в затягивании процесса реформирования железнодорожной отрасли, поскольку на сегодняшний день из-за вмешательства комитета «тормозится» процесс отбора независимого оценщика активов для формирования уставного капитала Публичного акционерного общества «Украинская железная дорога», что является неотъемлемой частью реформы отрасли.

Справка УНИАН. В структуре эксплуатационных расходов железнодорожной отрасли энергоресурсы составляют до 21%. Железные дороги используют около 400 тыс. тонн дизельного топлива в год и 6,2 млрд кВт/ч электроэнергии. Кроме того, железнодорожный транспорт ежегодно потребляет около 3 тыс. тонн мазута.