Самым прибыльным для "Укрзализныци" стал поезд Киев-Москва

Также прибыльными были и некоторые другие поезда в Россию, в том числе Хмельницкий - Москва, Львов - Москва, Ковель - Москва, Харьков - Москва, а также некоторые поезда, запущенные в прошлом году: №7/8 Киев - Ивано-Франковск, №11/12 Львов - Одесса.

В 2017 году самым прибыльным украинским поездом стал №5/6 Киев - Москва, а самым убыточным - №70/69 Мариуполь - Львов.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на заявление "Укрзализныци".

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Как сообщается, самыми прибыльными в 2017 году были поезда: №5/6 Киев - Москва - 11 вагонов, 77% наполненности, 154 миллионов гривень прибыли; №23/24 Одесса - Москва - 10 вагонов, 89% наполненности, 98 миллионов гривень прибыли; №105/106 Киев - Одесса - 17 вагонов, 95% наполненности, 47 миллионов гривень прибыли; №91/92 Киев - Львов - 15 вагонов, 87% наполненности, 29,7 миллиона гривень прибыли; №53/54 Киев - Санкт-Петербург - 11 вагонов, 65% наполненности, 20 миллионов гривень прибыли.

Как сообщается, также прибыльными были и некоторые другие поезда в Россию, в том числе Хмельницкий - Москва, Львов - Москва, Ковель - Москва, Харьков - Москва, а также некоторые поезда, запущенные в прошлом году: №7/8 Киев - Ивано-Франковск, №11/12 Львов - Одесса.

Несмотря на это, общий убыток от пассажирских перевозок за 2017 год составил 3,5 миллиарда гривен.

В то же время издание приводит также пять самых убыточных поездов: №70/69 Мариуполь - Львов - 16 вагонов, 93% наполненности, убыток - 159,9 миллиона гривень; №686/685 Измаил - Одесса - 9 вагонов, 65% наполненности, убыток - 97,4 миллиона гривен; №357/358 Киев - Рахов - 16 вагонов, 93% наполненности, убыток - 90,4 миллиона гривень; №134/133 Киев - Лисичанск - 16 вагонов, 94% наполненности, убыток - 80,7 миллиона гривен; №608/607 Черновцы - Львов - 10 вагонов, 83% наполненности, убыток - 27,3 миллиона гривень.

Два поезда из этого списка – "Черновцы – Львов" и "Измаил – Одесса" - были отменены, несмотря на недовольство местного населения, а в целом за прошлый год УЗ отменила семь убыточных поездов.