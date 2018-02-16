На украинских АЗС снова подешевело топливо

Тренд на снижение цен наблюдается на рынке топлива со второй недели февраля.

Крупные сети АЗС снизили цены на бензин и дизельное топливо на 0,5-1 гривни за литр, сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Читайте такжеБензин в Украине продолжает дешеветьСогласно сообщению, в сетях АЗС под брендами "Укрнафта", ANP, Avias и "Альфа-Нафта" цены на топливо упали на 50 копеек за литр.

На сегодня на заправках "Укрнафта" и "Авиас" бензин А-92 стоит 28 гривень за литр, А-95 – 28,5 гривни за литр, А-95 "Премиум" - 29 гривень за литр и дизтопливо – 26,50 гривни за литр.

В сети "Альфа-Нафта" А-92 продается по 27,95 грн за литр, А-95 – 28,45 гривни за литр, А-95 "Премиум" - 28,95 гривни за литр, дизтопливо – 26,50 гривни за литр.

По данным UPECO, в сети заправок BVS все марки бензинов подешевели на 20 коп. за литр до 28,39 гривни за литр (А-92), 28,88 грн за литр (А-95), 29,38 гривни за литр (А-95 "Премиум"). Дизтопливо в этой компании продается по 27,49 гривни за литр.

Также отмечается, что топливо подешевело в сетях "Укр-Петроль", "Укргазвыдобування", Sun Oil, "Катрал Юг", "Автотранс" и ZOG.

Как сообщал УНИАН, с августа 2017 года цены на нефтепродукты выросли в среднем на пять и более гривень за литр и достигли рекордных значений: бензин подорожал до 30 гривень за литр, а дизтопливо до 28-29 гривень за литр. По факту значительного и одновременного роста цен Антимонопольный комитет начал расследование, результаты которого ожидаются весной этого года. Снижаться цены на АЗС начали только со второй недели февраля.