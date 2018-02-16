Добраться за 35 минут: Гройсман пообещал запустить скоростную электричку до "Борисполя"

Строительство планируется начать не позднее 1 июня, завершить - в декабре 2018 года.

Кабинет министров Украины поддержал строительство линии скорого железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь", решение планируется реализовать до конца текущего года.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter.

"Правительство поддержало строительство линии скорого железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь". Есть реальное техническое решение, которое способны реализовать уже до конца года. Добраться до аэропорта или до города можно будет за 35 минут. Стоимость билета - 80-120 гривень. Быстро, пунктуально, современно", - отметил премьер.

По его словам, строительство планируется начать не позднее 1 июня, завершить - в декабре 2018 года.