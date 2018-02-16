Добраться за 35 минут: Гройсман пообещал запустить скоростную электричку до "Борисполя"
Кабинет министров Украины поддержал строительство линии скорого железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь", решение планируется реализовать до конца текущего года.
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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Twitter.
"Правительство поддержало строительство линии скорого железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь". Есть реальное техническое решение, которое способны реализовать уже до конца года. Добраться до аэропорта или до города можно будет за 35 минут. Стоимость билета - 80-120 гривень. Быстро, пунктуально, современно", - отметил премьер.
По его словам, строительство планируется начать не позднее 1 июня, завершить - в декабре 2018 года.
Із залізничного вокзалу Києва до терміналу аеропорту можна буде доїхати за 35 хв. Платформа знаходитиметься біля терміналу аеропорту. Експрес двічі зупинятиметься на шляху до "Борисполя".— Volodymyr Groysman (@VGroysman) February 16, 2018
Фактично добудувати потрібно лише 4 км шляху.#УрядГройсмана#АеропортБориспільpic.twitter.com/r144XjJSsz