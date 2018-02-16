Оккупанты рассказали о подготовке к запуску движения по Крымскому мосту (видео)

Оккупанты рассказали о подготовке к запуску движения по мосту в аннексированный Крым.

К декабрю 2018 года, как уверяют оккупанты, автодорожная инфраструктура в аннексированном Крыму будет готова к запуску движения по мосту через Керченский пролив.

Об этом заявил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, передает "РИА Новости".

Читайте такжеПосле сообщений о больших проблемах у Крымского моста оккупанты уверяют, что со "стройкой века" все в порядке"Инфраструктура к этому (запуску, - Ред.) будет готова — и "Таврида" до пятого участка (развязка у Симферополя), и автоподходы (к мосту в районе Керчи)", - заверил он.

Назаров напомнил, что строительство инфраструктуры синхронизировано с возведением транспортного перехода через Керченский пролив. Со стороны Керчи осталось завершить работы, связанные с пересечением теплотрассы, — ориентировочно после окончания отопительного сезона, утверждает российский чиновник.

Ранее сообщалось, что строители Керченского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море на участке "Насып — Фарватер" в районе Керченского полуострова.

14 февраля появилась информация, что опоры моста через Керченский пролив, который должен соединить Россию с оккупированным Крымским полуостровом Украины, начали сильно проседать.