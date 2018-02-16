В УЗ назвали стоимость строительства скоростной электрички до «Борисполя»

По словам в. о. главы ведомства, для строительства линии скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом необходимо около 800 млн грн.

Для строительства линии скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь", которое планируют закончить в декабре 2018 года, необходимо около 800 млн грн.

Читайте такжеВторая попытка: лоукостер Ryanair подтвердил свой выход на украинский рынок

Об этом сообщил и. о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"Сегодня правительство и лично Владимир Гройсман поручили "Укрзализныце" важнейшую задачу - до конца года мы должны построить линию скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом «Борисполь». Сроки сжатые, но реальные - строительство должны начать не позднее 1 июня, завершить - в декабре 2018 года", - написал он.

По данным на странице Кравцова, необходимый для реализации проекта объем инвестиций составляет 600-800 млн грн, из которых капитальные инвестиции составят 720 млн грн. Так, на строительство путепровода планируется направить 450 млн грн, на строительство пути, платформы, реконструкцию контактной сети и прочее - 100 млн грн, на строительство бокса депо - 70 млн грн, на техническое обновление рельсовых автобусов - 100 млн грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабинет министров Украины поддержал строительство линии скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь".