Lifecell перешел от прибыли к убыткам и сократил количество абонентов

Оператор lifecell в 2017 году получил 504 млн грн чистого убытка против 928 млн грн прибыли годом ранее.

Украинский оператор мобильной связи lifecell в 2017 году получил чистый убыток в размере 503,6 млн грн по сравнению с чистой прибылью в размере 928,3 млрд грн в 2016 году.

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Об этом говорится в финансовом отчете материнской компании Turkcell за 2017 год.

Согласно сообщению, в четвертом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года lifecell увеличил чистый убыток в 2,9 раза – до 179,6 млн грн.

Также сообщается, что выручка lifecell в 2017 году выросла на 0,8% - до 4,876 млрд грн. Выручка компании в четвертом квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года сократилась на 3,4% - до 1,269 млрд грн.

По данным материнской компании Turkcell, показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) украинского оператора в 2017 году уменьшился на 2,2% - до 1,326 млрд грн. При этом маржа EBITDA упала на 0,8 процентных пунктов - до 27,2%.

В октябре-декабре 2017 года EBITDA оператора снизилась на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 331,3 млн грн, в то время как маржа EBITDA уменьшилась на 1,5 процентных пункта – до 26,1%.

Также сообщается, что количество абонентов lifecell на конец 2017 года сократилось на 13% - до 8 млн. Количество активных абонентов, которые сделали хотя бы один звонок в течение последних трех месяцев, уменьшилось на 10,5% - до 11,1 млн.

Показатель ARPU (средняя выручка на одного абонента) украинской компании по итогам 2017 года вырос на 8% - до 33,8 грн. При этом показатель MoU (среднее ежемесячное количество выговариваемых минут) сократился на 7,9% - до 129,4 минут.

Как сообщал УНИАН, оператор мобильной связи lifecell в 2016 году получил 928,3 млн грн чистой прибыли против 4,4 млрд грн убытка годом ранее.

31 января 2018 года по результатам торгов «с голоса» lifecell стал победителем конкурса на 4G-связь в диапазоне 2600 МГц по первому и второму из семи лотов, предложив за лицензию 601,6 млн грн и 307,65 млн грн соответственно.

Оператор lifecell намерен запустить 4G-связь в начале весны, после завершения необходимых процедур.