Авиакомпания Georgian Airways с 6 апреля откроет регулярные рейсы из Харькова в Тбилиси

Стоимость билетов в одну сторону без багажа стартует с 3 252 гривен (122 долл.), а в обе стороны - от 5 519 гривен (207 долл.).

Авиакомпания Georgian Airways, базовый грузинский авиаперевозчик, с 6 апреля текущего года начнет выполнять регулярные рейсы из Харькова в Тбилиси, сообщила пресс-служба аэропорта "Харьков".

Согласно сообщению, полеты будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и субботам, а время в пути составит 2 часа 20 минут.

Планируется, что самолет из Харькова будет отправляться в 00:10, а прибывать в Тбилиси в 3:30. Обратные рейсы в Харьков будут выполняться по понедельникам и пятницам с вылетом из Тбилиси в 22:00 и приземлением в Харькове в 23:20.

Также, отмечается, что стоимость билетов в одну сторону без багажа стартует с 3 252 гривен (122 долл.), а в обе стороны – от 5 519 гривен (207 долл.).

Справка УНИАН. Авиакомпания Georgian Airways была создана в сентябре 1993 года под названием «Airzena». В 2004 году авиакомпания была переименована в «Georgian Airways».

Флот авиакомпании состоит из среднемагистральных самолетов Boeing 737 и Bombardier CRJ. Авиакомпания базируется в Тбилисском международном аэропорту.

Международный аэропорт «Харьков» был реконструирован в рамках подготовки к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. Размер новой взлетно-посадочной полосы - 2500 х 45 м. Реконструкция Международного аэропорта «Харьков» осуществлена в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций бизнесмена Александра Ярославского в проект составила 107,2 млн долл. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территория).