Билеты на поезда подорожают: в УЗ рассказали, сколько рассчитывают заработать и куда пойдут деньги

Укрализныця" рассчитывает дополнительно получить 700 млн грн - деньги пойдут на обновление подвижного состава.

Публичная акционерная госкомпания "Укрализныця" рассчитывает дополнительно получить 700 млн грн от повышения цен на пассажирские перевозки, которые планируются 1 апреля и 1 октября на 12%.

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Об этом в комментарии УНИАН заявил и. о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Мы инициировали вопрос о поднятии цен на пассажирские перевозки дважды по 12% перед Мининфраструктуры. Планируем совокупно по году получить дополнительно около 700 млн грн и эти средства направить на обновление подвижного состава", - сказал он.

Также, по словам Кравцова, первое повышение цен планируется 1 апреля, а второе - 1 октября.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля компания завила о планах до конца 2018 года поднять стоимость пассажирских перевозок в два этапа - в целом на 20-24%. Такой шаг объясняется убыточностью пассажирских перевозок.

В начале декабря 2017 года Кравцов озвучил планы «Укрзализныци» на 2018 год, согласно которым в этом году компания планирует приобрести 60 и модернизировать 260 купейных вагонов.