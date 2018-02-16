Глава "Укрзализныци" сообщил, за чьи деньги будут запускать скоростную электричку до «Борисполя»

По предварительным подсчётам, проект окупится максимум за 10 лет.

Публичная акционерная госкомпания "Укрзализныця" будет строить линию скоростного железнодорожного сообщения от вокзала «Киев-Пассажирский" до аэропорта "Борисполь", приблизительной стоимостью 600-700 млн грн, за собственные средства.

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Об этом заявил и. о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в комментарии УНИАН.

"Мы планируем на этот проект использовать собственные средства "Укрзализныци". Мы планируем вложиться в 600-700 млн грн. В эту сумму входят расходы на ремонт поездов, которые будут использоваться на этой линии", - сказал он.

По словам Кравцова, поезда, которые будут использоваться на этой линии, есть у "Укрзализныци", однако половина из них нуждается в ремонте.

"У нас в плане провести капитальный ремонт этих поездов, хотя они достаточно новые - менее 10 лет. Такие поезда используются на маршруте Ковель - Хелм. Другой вопрос, почему они стоят под забором и не используются", - сказал он, добавив, что для обеспечения функционирования маршрута необходимо 4 поезда, а у "Укрзализныци" имеется 13 поездов.

Также Кравцов сообщил, где будет останавливаться скоростной поезд в "Борисполь".

"Начало маршрута будет от вокзала «Киев-Пассажирский», дальше будет идти через станцию «Дарница» и «Выдубичи» до терминала D аэропорта "Борисполь". Сейчас имеется скоростной путь, который проходит через город Борисполь, и нам необходимо будет сделать примыкание к нему, построить путепровод и станцию. Общее расстояние дополнительного пути - 5 км, и путепровод длиной 436 метров", - сказал он.

Глава «Укрзализныци» отметил, что, по предварительным подсчётам, проект окупится не более чем за 10 лет. "Для пассажирских проектов это очень хороший показатель, так как пассажирские перевозки в "Укрзализныце" в большинстве убыточные", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабинет министров Украины поддержал строительство линии скорого железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь". Для строительства этой линии необходимо около 800 млн грн, а работы планируют закончить в декабре 2018 года.

Украина в 2011-2012 годах достигла соглашений с Эксимбанком Китая о финансировании ряда проектов. Согласно условиям одного из них, для реализации национального проекта «Воздушный экспресс» Эксимбанк Китая должен был предоставить Украине кредит в размере 372 млн долл. В сентябре 2014 года руководство Мининфраструктуры заявило, что под предлогом реализации проекта «Воздушный экспресс», курируемого на тот момент главой Госинвестпроекта Владиславом Каськивым, исчезли 50 млн долл. кредита. После этого в министерстве проект в изначальном виде назвали «бесперспективным» и начали переговоры о его переформатировании.

В октябре прошлого года Прокуратура города Киева через суд добилась взыскания с коммерческой структуры «Финансовая компания «Сапфир Финанс» в пользу государства в лице Министерства инфраструктуры Украины и госпредприятия «Воздушный экспресс» более 94 млн гривен кредитных средств для реализации проекта «Воздушный экспресс».

Национальный проект «Воздушный экспресс» - это создание скоростных пассажирских перевозок между ст. «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом “Борисполь” и развитие инфраструктуры международного аэропорта “Борисполь”.