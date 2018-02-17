В Киеве после вчерашнего ДТП с участием двух маршруток проверят всех перевозчиков

Будут проверять не только разрешения и договора, но и соблюдение норм и правил безопасной перевозки пассажиров.

Столичные власти после вчерашнего ДТП с участием двух маршруток обещают провести жесткие проверки всех городских перевозчиков, и случае выявления нарушений применять к ним бескомпромиссные санкции.

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Об этом на своей странице в Facebook заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

«11 пострадавших и травмированных пассажиров, двое из которых попали в больницу. Последствия аварии с участием двух маршруток побуждают нас к жестким проверкам всех городских перевозчиков. Проверим не только разрешения и договора, хотя и «бумажная» часть работы должна быть в порядке. Тщательно рассмотрим, в первую очередь, то, как соблюдают транспортники нормы и правила безопасной перевозки пассажиров», - отметил Давтян.

По его словам, такие проверки и сейчас происходят регулярно, однако из-за аварии будут ужесточены.

«Реакция будет мгновенной, а санкции - бескомпромиссными. Ни форма собственности, ни какой-либо другой фактор не будет иметь значения. Проверке подлежат и частные, и коммунальные перевозчики. Ведь безопасность пассажиров - превыше всего. Те компании, которые этого не понимают, мы заставим уйти с рынка», - подчеркнул Давтян.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 февраля, на улице Елены Телиги в столице столкнулись два маршрутных такси. В результате ДТП пострадали 12 человек, двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу.